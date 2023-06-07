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Атака дронов на Москву была направлена против офицеров СВР

07 июня 2023 | 14:36

Во время атаки дронами на Москву, возможно, целями были дома офицеров Службы внешней разведки РФ. Беспилотники нацелили на места, которые, как полагают, были резиденциями офицеров разведки РФ, сообщает nbcnews.com, ссылаясь на сведения сотрудника Конгресса США и высокоставленного американского чиновника.


Стартапу стратегической разведки из американского штата Юта Strider Technologies, который использует данные из открытых источников, сообщил, что по крайней мере один пораженный дронами жилой дом связан с СВР. Команда Strider Global Intelligence выяснила, что дом находится в государственной организации, которая имела контракты с военной частью, известной как прикрытие СВР.



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