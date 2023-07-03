США как разжигатель войны

А в это время СССР заморила голодом миллионы своих подданых, бешено торгуя зерном на мировых рынках – Сталину нужно было золото на индустриализацию. Эту валюту осваивали американские компании, которые за десять лет так индустриализовали СССР, что к 1939 году большевики смогли создать самую крупную армию в Европе. К войне все были готовы кроме Гитлера. Он чрезвычайно спешил, понимая, что через год-два СССР уже будет не одолеть.

А в это время СССР заморила голодом миллионы своих подданых, бешено торгуя зерном на мировых рынках – Сталину нужно было золото на индустриализацию. Эту валюту осваивали американские компании, которые за десять лет так индустриализовали СССР, что к 1939 году большевики смогли создать самую крупную армию в Европе. К войне все были готовы кроме Гитлера. Он чрезвычайно спешил, понимая, что через год-два СССР уже будет не одолеть.

А когда война началась, США долго наблюдали, как разрушается Европа. Итогом мировой бойни стало вознесение США в ранг мирового гегемона. Их главный союзник – Британия – напротив сожгла несметные золотовалютные резервы, залезла в жуткие долги перед США, которые выплачивала еще несколько десятилетий, и потеряла колонии. Европа лежала в руинах, США процветали.

Сегодня история повторяется. Байден может как угодно долго рассказывать, что США будут поддерживать Украину до ее окончательной победы. Но в то же время он не дает Ф-16 и ракеты дальнего радиуса, не поставляет «Абрамсы», которые тысячами стоят на хранении, тогда как европейские страны делятся последним, ослабляя собственную обороноспособность. США тормозит наше вступление в НАТО. За это мы ежедневно платим жизнями наших героев с перспективой получить на финише очередной филькин меморандум о гарантиях безопасности от бешеного соседа. Можно также вспомнить, как США давили на украинское руководство в 2014, чтобы мы не оказывали сопротивления "зеленым человечкам" в Крыму, ибо "все пропало"!

США выгодна нестабильность в Европе: европейцы вынуждены тратить миллиарды на оборонку, переориентироваться на дорогой американский сжиженный газ, а украинцы – гибнуть. В долгой войне на истощение ослабляется Европа, ослабляется и россия. Американцам рашисты не угроза, всем уже стало ясно чего они стоят и как соседи и как воины. Зато когда все закончится, американские компании займутся активным освоением средств на восстановлении разрушенной Украины.

Можно ли говорить, что наше дело безнадежно? Отнюдь. Феномен украинцев, которые как триста спартанцев противостоят диким ордам никто не отменял. И у нас на втором году не появилось упаднических настроений: нация готова драться до окончательной победы.

Все это начинают понимать европейцы, что и объясняет смену позиций вчерашних путинферштейнеров. И нам жизненно важно использовать это европейский фактор. Европа руками украинцев в состоянии одолеть рашистов. А про истинную роль США будем знать и помнить.