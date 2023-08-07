ФСБ готова валить путина и торговаться с Украиной

Один из общепризнанных ютубовских рупоров ФСБ рассказал о том, на что именно в переговорах с Украиной готова пойти наибольшая из групп, которые реально могут свергнуть Путина и даже имеют при этом контакты с Западом (а вдобавок — на всякий случай — и с Китаем).

Западу эта группа обещает сохранить целостность РФ и обеспечить соответствующий контроль, включая ядерный, о сохранении же лица особо не беспокоится, поскольку весь негатив свалит на Путина; однако для внутренней поддержки ей что-то украсть у Украины всё же нужно.

Так вот, было сообщено, что Крыма этой группе вполне хватит, а Донбасс и всё, что было захвачено с 24.02.2022, она пока готова вернуть Украине, если только военная ситуация не изменится в пользу РФ, так что, мол, Украине надо бы, чтоб не рисковать, поторопиться и поддержать столь многообещающую группу, замолвив за неё словечко перед Западом — со своим при этом согласием на данный территориальный вариант.

Рупор проявил осведомлённость о том, что в Украине с этим не согласятся, ибо Победой Украина будет считать лишь возврат ВСЕХ своих территорий по состоянию на 1991-й год, в связи с чем иронически вопросил: А вы сможете?; после чего соскочил на другую тему.

Я же хочу подчеркнуть другое: дворцовый переворот в Мордоре близок настолько, что его потенциальные участники уже перешли к теме постпереворотных переговоров, попутно пытаясь заручиться внешней поддержкой. В Москве, таким образом, под ковром зашевелились и из-под ковра иногда вылазят.

Одной из вылазок данной “умеренной” группы наружу была организация ареста Гиркина, что явилось безусловной её победой над менее мощной противопутинской группой — ультрапатриотами, после каковой внутренней победы там и перешли к усилению внешних контактов.

Украина всё слышит и фиксирует. Запад — тоже. Всё очень зависит от успешности контрнаступления. Не исключено в этой связи, что Крым ВСУ постараются освободить “вне очереди”.

Источник: «Обозреватель».