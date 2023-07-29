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Перетерпеть две-три недели...
29 июля 2023 | 11:02 , Олег Ельцов. ТЕМА
Сегодня становится очевидным, что победы Украины не желает никто за исключением украинцев. Ну, разве что поляки, страны Балтии и британцы. Но все они зависимы от США, которые в итоге определяют отношение западного мира к этой войне.
Вероятно, чешскому президенту Петру Павлу было делегировано право озвучить позицию Запада в отношении нашей войны и нашей судьбы: что сможем отстоять в ходе летней кампании – то наше. Дальше – переговоры. Пустопорожняя болтовня Байдена про «поддержку столько сколько нужно» становится уже неприличной. Фактически помощь США весьма сдержана, далека от того, что они могли бы предоставить. Даже в Ирак американцы влили куда больше денег, чем в нашу войну. В западных медиа все больше появляется статей, далеких от принципов ВВС с критикой украинской армии. Американцы уже не знают что придумать, чтобы не давать АТАКАМС, Ф-16, Абрамсы предоставят сугубо символически (в январе обещали аж 31, сейчас речь идет о 6!). Это никак не повлияет на военные действия, но гарантированно превратит жизнь тыловых служб в ад.
Объемы поставок вооружений явно не достаточны для достижения рубежей 2014-го.
Коллективный Запад фактически подыгрывает россии и стимулирует ее убивать украинцев: компоненты к российским ракетам поставляются на втором году войны, параллельный импорт действует неприкрыто, "союзники" не реагируют на обстрелы нашей инфраструктуры и блокирование мореходства.
Война грозит затянуться не на месяцы, а на годы. Потом неизбежны мирные соглашения или замораживание фронта. Как это перенесет население – сложно предположить. Народу слишком долго рассказывали про «две-три недели».
Но проблемы не только с обеспечением войск. В тылу кажется все хуже, чем на фронте. Державная машина окончательно вышла из строя: коррупция, некомпетентность, оголтелые пиар и сворачивание демократии под разговоры про войну. До электората начинает доходить, что кухара и комик не могут руководить государством: новые лица оказались чертовски похожи на старые. Казалось бы, на время военного положения все политические процессы замерли, но это не может длиться годы – недовольства все больше. Ситуация патовая: «эти» не в состоянии руководить страной, но смена власти сегодня неуместна и опасна.
Боюсь, украинцев в будущем ожидают плохие новости. Перетерпеть две-три недели не получится.
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