Перетерпеть две-три недели...

Вероятно, чешскому президенту Петру Павлу было делегировано право озвучить позицию Запада в отношении нашей войны и нашей судьбы: что сможем отстоять в ходе летней кампании – то наше. Дальше – переговоры. Пустопорожняя болтовня Байдена про «поддержку столько сколько нужно» становится уже неприличной. Фактически помощь США весьма сдержана, далека от того, что они могли бы предоставить. Даже в Ирак американцы влили куда больше денег, чем в нашу войну. В западных медиа все больше появляется статей, далеких от принципов ВВС с критикой украинской армии. Американцы уже не знают что придумать, чтобы не давать АТАКАМС, Ф-16, Абрамсы предоставят сугубо символически (в январе обещали аж 31, сейчас речь идет о 6!). Это никак не повлияет на военные действия, но гарантированно превратит жизнь тыловых служб в ад.

Объемы поставок вооружений явно не достаточны для достижения рубежей 2014-го.

Коллективный Запад фактически подыгрывает россии и стимулирует ее убивать украинцев: компоненты к российским ракетам поставляются на втором году войны, параллельный импорт действует неприкрыто, "союзники" не реагируют на обстрелы нашей инфраструктуры и блокирование мореходства.

Война грозит затянуться не на месяцы, а на годы. Потом неизбежны мирные соглашения или замораживание фронта. Как это перенесет население – сложно предположить. Народу слишком долго рассказывали про «две-три недели».

Но проблемы не только с обеспечением войск. В тылу кажется все хуже, чем на фронте. Державная машина окончательно вышла из строя: коррупция, некомпетентность, оголтелые пиар и сворачивание демократии под разговоры про войну. До электората начинает доходить, что кухара и комик не могут руководить государством: новые лица оказались чертовски похожи на старые. Казалось бы, на время военного положения все политические процессы замерли, но это не может длиться годы – недовольства все больше. Ситуация патовая: «эти» не в состоянии руководить страной, но смена власти сегодня неуместна и опасна.