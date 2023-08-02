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Подсудимый Косюк потратился на 800 млн на поддержку ВСУ. Спасибо Хантеру Байдену!
02 августа 2023 | 19:30
1 августа коллегия судей ВАКС утвердила соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором САП и бывшим работодателем Хантера Байдена министром экологии и природных ресурсов Украины Николаем Злочевским. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 68 тысяч гривен за злоупотребление влиянием. Об этом сообщается в Facebook САП.
При решении вопроса о заключении соглашения о признании виновности прокурор учел безоговорочное признание Злочевским своей виновности в инкриминируемом ему уголовном правонарушении, отсутствие материального ущерба, причиненного в результате совершения правонарушения, а также наличие общественного интереса в обеспечении скорейшего судебного производства.
Кроме того, по результатам сотрудничества с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры обвиняемый уплатил 500 млн грн в помощь ВСУ для проекта “Армия дронов”. Также обвиняемый оказал помощь подразделениям ВСУ в виде покупки оборудования на общую сумму более 160 млн грн.
Согласно соглашению суд признал бывшего министра виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 369-2 УК Украины. По приговору суда ему назначено согласованное основное наказание в виде штрафа в размере четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Дело попытки передачи взятки экс-министром экологии стало одним из самых больших донатов на ВСУ в Украине. В рамках рассмотрения двух уголовных производств на нужды ВСУ было передано 805,5 млн грн. Средства были направлены на:
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