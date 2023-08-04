ТЕМА

В Украине угробили также дипслужбу

04 августа 2023 | 22:30

С начала 2022 года из посольств Украины за границей не вернулись от 40% до 60% сотрудников дипломатических ведомств, однако на практике эти цифры могут быть еще больше, сообщает zn.ua.


Так, из США в прошлом году должны были вернуться около двадцати сотрудников посольства и консульств, а по факту вернулся только один. И это еще не самый плохой показатель, потому что есть посольства, откуда не вернулся ни один.


В статье для издания автор Владимир Кравченко отмечает, что основными факторами, влияющими на решение дипломатов, являются финансовый вопрос и проблемы с трудоустройством в Украине, некоторые же принимают такое решение из-за налаженной жизни семьи за рубежом. А после начала полномасштабного российского вторжения добавился еще и страх перед мобилизацией и опасения, что по приезде в Украину они не смогут уехать за пределы страны, чтобы навестить свои семьи, которые останутся за границей.

«Еще часть не хочет быть частью системы, которую в ОП шпыняют и не уважают», – указывает Кравченко, опираясь на отзывы дипломатов.

Внешнеполитическое ведомство годами испытывает нехватку финансирования. К примеру, третий секретарь Министерства иностранных дел, по рангу находящийся в дипслужбе на низшей ступени карьерной лестницы, за месяц зарабатывает около 7 тысяч гривень, поэтому желающих работать в МИД не так и много.

Однако, несмотря на это, более сотни дипломатов, вернувшихся в Украину из длительной заграничной командировки, месяцами не могут устроиться в центральный аппарат министерства. Это их и демотивирует и лишает шанса карьерного роста.

Решение о невозвращении в Украину принимают как молодые сотрудники дипучреждений, так и старшие, третьи секретари и советники-посланники.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: УНИАН

Запрошені на церемонію дивляться як новообраний Президенту Туркменістану Гурбангули Бердимухаммедов приносить присягу, під час церемонії інавгурації в Ашхабаді, Туркменістан в середу, 14 лютого 2007 р. 11 лютого в Туркменістані відбулися перші президентські вибори після смерті Туркменбаші Сапармурата Ніязова, який керував країною понад два десятиріччя. За Бердимухаммедова проголосували 95% виборців при загальній явці в 99%. Фото Миколи Лазаренко

   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100