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В Украине угробили также дипслужбу
04 августа 2023 | 22:30
С начала 2022 года из посольств Украины за границей не вернулись от 40% до 60% сотрудников дипломатических ведомств, однако на практике эти цифры могут быть еще больше, сообщает zn.ua.
Так, из США в прошлом году должны были вернуться около двадцати сотрудников посольства и консульств, а по факту вернулся только один. И это еще не самый плохой показатель, потому что есть посольства, откуда не вернулся ни один.
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