В Украине угробили также дипслужбу

04 августа 2023 | 22:30

С начала 2022 года из посольств Украины за границей не вернулись от 40% до 60% сотрудников дипломатических ведомств, однако на практике эти цифры могут быть еще больше, сообщает zn.ua.

Так, из США в прошлом году должны были вернуться около двадцати сотрудников посольства и консульств, а по факту вернулся только один. И это еще не самый плохой показатель, потому что есть посольства, откуда не вернулся ни один.



В статье для издания автор Владимир Кравченко отмечает, что основными факторами, влияющими на решение дипломатов, являются финансовый вопрос и проблемы с трудоустройством в Украине, некоторые же принимают такое решение из-за налаженной жизни семьи за рубежом. А после начала полномасштабного российского вторжения добавился еще и страх перед мобилизацией и опасения, что по приезде в Украину они не смогут уехать за пределы страны, чтобы навестить свои семьи, которые останутся за границей.



«Еще часть не хочет быть частью системы, которую в ОП шпыняют и не уважают», – указывает Кравченко, опираясь на отзывы дипломатов.



Внешнеполитическое ведомство годами испытывает нехватку финансирования. К примеру, третий секретарь Министерства иностранных дел, по рангу находящийся в дипслужбе на низшей ступени карьерной лестницы, за месяц зарабатывает около 7 тысяч гривень, поэтому желающих работать в МИД не так и много.



Однако, несмотря на это, более сотни дипломатов, вернувшихся в Украину из длительной заграничной командировки, месяцами не могут устроиться в центральный аппарат министерства. Это их и демотивирует и лишает шанса карьерного роста.



Решение о невозвращении в Украину принимают как молодые сотрудники дипучреждений, так и старшие, третьи секретари и советники-посланники.