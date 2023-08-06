ТЕМА

Москва наращивант производство беспилотников

06 августа 2023 | 08:18

Об этом сообщило РИА Новости.


Россия в целом готова к официальному запуску и развитию новой отрасли экономики – беспилотных авиационных систем, линейка уже имеющихся беспилотников практически полная, заявил первый вице-премьер Белоусов

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© фото: Олег Ельцов

   
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