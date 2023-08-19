Сказочное СБУ

19 августа 2023 | 14:43 , Олег Ельцов. ТЕМА

Недавние откровения Василия Малюка несказанно удивили. Мало того, что он не побоялся вывалить в медиа довольно подробные фотографии морских дронов, по которым вражеские инженеры смогут сделать полезные для себя выводы, но он еще и застолбил за дронами «Морской малыш» полное право СБУ. Меня посетило стойкое дежавю.

Помнится 22 года назад волею судеб я стал владельцем секретных документов, в которых шла речь о том, как глава СБУ Деркач влез в сферу торговли оружием, в частности, в многомиллионный контракт между «Мотор сич» и израильским ВПК. Контракт предполагал закупку запорожских двигателей для израильских беспилотников, а в дальнейшем – строительство в Израиле совместного предприятия по их производству. Параллельно Деркач притащил на «Мотор сич» специалистов из Ирана. Западные спецслужбы впали в ступор, контракт был сорван, а Деркач лишился должности.

Василий Малюк, кажется, пошел дальше Леонида Деркача: он занялся производством высокотехнологического вооружения! Я, безусловно, не исключаю, что операции по подрыву вражеского десантного корабля и нефтетанкера – дело рук СБУ. Но не производство же!.. Откуда вдруг взялись в СБУ спецы по разработке дронов, база для исследований и производства?.. Дроны лишь на первый взгляд – устройство, которое можно склепать на коленке. Если бы это было так, то россияне с мощной производственной и научной базой, ВПК не закупали «Шахеды» у Ирана, который просто скопировал израильские аналоги, а разработали бы собственные. Да и у нас «Укроборонпром», в состав которого входят десятки предприятий, за долгие девять лет не смог наладить массовое производство дронов. В дронах главное – не корпус и даже не двигатель, а программное обеспечение, средства связи и «ориентации в пространстве», механизмы защиты от антидронового воздействия врага. Но вот появляется Малюк – и за несколько месяцев на ровном месте «рождает» морские дроны, превосходящие образцы мировых держав.

Не могу понять – для чего появилась эта информация и на какую аудиторию она рассчитана. Да, подобные сказки от Малюка радостно воспримут бабушки-пенсионерки и необразованные хипстеры. Но те, кто имеет хоть какое-то отношение к производству, к дроностроительству просто посмеются. «Впарить» такую дэзу врагу тоже не получится – в российском ВПК сидят отнюдь не хипстеры и не домохозяйки. Возможно Малюк в детстве увлекался Жюлем Верном и уже в половозрелом возрасте представил себя этаким капитаном Нэмо, который в одиночку разработал и создал субамирину, до которой не дотягивают нынешние ядерные подводные крейсеры. У Малюка нет иного диплома кроме Академиии СБУ. Там на инженеров не учат. А если бы учили, то Малюк не делал бы таких заявлений, от которых – уверен – пребывают в шоке военные специалисты и воротилы ВПК во всем мире.

Хватит упражняться в ненаучной фантастике! Война надолго – каждый должен заниматься своим делом, а не пиаром.

Недавно на «Укроборонпром» назначили молодого человека, восемь лет назад окончившего институт. Даже на него у меня больше надежд относительно производства дронов, чем на Малюка, успевшего поруководить спецслужбой полгода.