ТЕМА

До ухилянтів підкрався Данілов

01 сентября 2023 | 18:42


Імена всіх ухилянтів, які виїхали за підробленими довідками будуть відомі через 2-3 тижні, – Данілов.

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