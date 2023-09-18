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Новий міністр оборони залишився без заступників
18 сентября 2023 | 12:05
Кабмін звільнив усіх заступників міністра оборони після зміни очільника відомства.
Звільнено: ✔️ Гаврилова Володимира Валеріановича з посади заступника міністра оборони України ✔️ Замлинського Ростислава Теодозійовича з посади заступника міністра оборони України ✔️ Маляр Ганну Василівну з посади заступника міністра оборони України ✔️ Шарапова Дениса Олександровича з посади заступника міністра оборони України ✔️ Шевченка Андрія Віталійовича з посади заступника міністра оборони України з питань європейської інтеграції ✔️ Дейнегу Віталія Олеговича з посади заступника міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації ✔️ Ващенка Костянтина Олександровича з посади державного секретаря Міністерства оборони України.
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