Новий міністр оборони залишився без заступників

18 сентября 2023 | 12:05

Кабмін звільнив усіх заступників міністра оборони після зміни очільника відомства.

Звільнено: ✔️ Гаврилова Володимира Валеріановича з посади заступника міністра оборони України ✔️ Замлинського Ростислава Теодозійовича з посади заступника міністра оборони України ✔️ Маляр Ганну Василівну з посади заступника міністра оборони України ✔️ Шарапова Дениса Олександровича з посади заступника міністра оборони України ✔️ Шевченка Андрія Віталійовича з посади заступника міністра оборони України з питань європейської інтеграції ✔️ Дейнегу Віталія Олеговича з посади заступника міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації ✔️ Ващенка Костянтина Олександровича з посади державного секретаря Міністерства оборони України.



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