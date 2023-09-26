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На складі бензину у Нагірному Карабасі стався вибух

26 сентября 2023 | 07:53

На складі бензину поблизу траси Степанакерт (Ханкенді) – Аскеран на території сепаратистського регіону Нагірний Карабах стався сильний вибух, понад 200 людей поранені, є загиблі.


Є жертви та поранені, багато постраждалих з опіками доставлені до медичних закладів. Рятувальники та медичні групи працюють на місці вибуху. Уповноважений з прав людини у Нагірному Карабасі Гегам Степанян повідомив, що кількість поранених перевищує 200 людей. За його словами, стан багатьох постраждалих тяжкий чи вкрай тяжкий.

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