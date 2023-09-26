|
На складі бензину у Нагірному Карабасі стався вибух
26 сентября 2023 | 07:53
На складі бензину поблизу траси Степанакерт (Ханкенді) – Аскеран на території сепаратистського регіону Нагірний Карабах стався сильний вибух, понад 200 людей поранені, є загиблі.
Є жертви та поранені, багато постраждалих з опіками доставлені до медичних закладів. Рятувальники та медичні групи працюють на місці вибуху. Уповноважений з прав людини у Нагірному Карабасі Гегам Степанян повідомив, що кількість поранених перевищує 200 людей. За його словами, стан багатьох постраждалих тяжкий чи вкрай тяжкий.
также читайте
[18.09.2023]
[18.09.2023]
[14.09.2023]
[13.09.2023]
[13.09.2023]
|
по теме
США решили дружить с постсоветской Азией
22. 09. 2023 | 08:37
УКРАИНСКИЕ БЕЖЕНЦЫ ОБЕСПЕЧЕНЫ ЕВРОСОЮЗОМ ДО 2025 ГОДА
20. 09. 2023 | 21:11
АФЕРА: ЗАКУЛИСЫ ВИЗОВОГО СКАНДАЛА
20. 09. 2023 | 18:42
Германский Билд опубликовал расследование, которое может дорого обойтись Польше.
Польща припинить підтримку українських біженців
19. 09. 2023 | 22:57
Це станеться з 2024 року, - заявив телеканалу Polsat представник уряду Петро Мюллер.
Враг россиян не укрофашисты, а одичавшие собаки
19. 09. 2023 | 11:13
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»