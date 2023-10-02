ТЕМА

Молдава больше не будет закупать газ у "Газпрома" - глава минэнерго.

02 октября 2023 | 12:14

По его словам, Кишиневу удалось закупить газ на европейском рынке и даже якобы дешевле, чем в России.


Турецкие издания ранее писали, что с 1 октября Турция должна была начать экспорт в Молдавию 2 млн кубометров газа в сутки.

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