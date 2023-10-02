Преступления постмодерна

02 октября 2023 | 21:43 , Олег Ельцов. ТЕМА

Нет такого преступления, на которое не способен человек постмодерна.

Человечество понемногу начинает задумываться над тем, где мы очутились волею прогресса и провидения. Фильм «Преступления будущего" – одна из выдающихся попыток понять и предсказать: что же дальше? Не взирая на запутанный фантасмагорический и депрессивный сюжет все просто и понятно до мелочей. Это ж про наш грёбаный постмодерн! Это ж когда людям надоела традиция и классическая красота: хочется обезобразить тело татуировками и шрамами, хочется разобраться что есть человек путем хирургического вскрытия. Как работают все эти нервные, гуморальные системы и можно ли все это улучшить, ведь человек несовершенен.

Подобные попытки предпринимались в разные исторические периоды. Помнится, большевики хотели создать породу советского человека – это что-то вроде новой породы коров, которых не нужно кормить, но ко у которой удои всем капиталистам на зависть. Не получилось…

Сегодня, похоже, очередная волна попыток слепить из ничтожного человечешки что-то приличное: очень толерантное, гендерноравноправное, послушное, подконтрольное и очень счастливое.

Бесчувственные необразованные хипстеры, утратившие даже чувство боли, желают одного - перформанса и хайпа. Долой прогнившую систему, тысячелетиями создававшуюся пращурами! Современное искусство даешь, а всех этих рубенсов с вивальдями!

Ради этого они готовы принести на алтарь нового мира жизнь собственного ребенка, которого надо сначала оттюнинговать, как «Мерседес», а потом привселюдно покопаться в его теле, вытащенном из холодильника. Такого никто не делал? Вот и хорошо - есть шанс прославиться. Все по законам постмодерна.

Попытки устоять перед искушением быть на волне, жить без боли, купаться в море дофамина и кайфовать вечно – обречены, что и подтверждает главный герой фильма, который до последнего пытался создавать что-то, исходящее изнутри своего естества. Но сначала он разучился любить. А потом в качестве компенсации он возжелал перформанса.

Постмодерн сожрет всех. Но кайфа больше не станет, зато прибавится страданий. Как откровенно заявила мне одна представительница этого нового дофаминового мира: "Нужно просто жить с радостью. Без обязательств".