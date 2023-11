Пора менять профессию 01 ноября 2023 | 16:29 распечатать [0] комментарии [0] Кто в ближайшее время попадет под сокращение, а на какие профессии будет спрос.

Искусственный интеллект, диджитализация, переход на экологически чистую энергию и другие факторы приведут к тому, что в следующие 5 лет почти четверть рабочих мест в мире изменится. Какие профессии будут востребованы, а какие станут ненужными? Главное из отчета ВЭФ «Будущее работы». Очередное большое исследование Всемирного экономического форума под названием Future of Jobs 2023 дает прогноз о востребованности тех или иных профессий в перспективе до 2027 года и факторах, которые в этот период будут влиять на рынок труда, экономику в целом и ее отдельные сферы. Отчет основан на данных опроса крупнейших работодателей, которые оценили потенциал рынка труда в глобальном масштабе. В исследовании приняли участие 803 компании из 27 отраслей с совокупным количеством работников 11 млн человек и охватом 45 экономик из всех регионов мира. РАБОЧИХ МЕСТ СТАНЕТ МЕНЬШЕ Главный вывод: мир ждет сокращение количества рабочих мест. Как сказано в отчете, респонденты ожидают в течение ближайших 5 лет структурного роста рынка труда на 69 млн рабочих мест и сокращения на 83 млн. Таким образом, итоговая потеря составит 14 млн рабочих мест или 2% от текущей занятности. Среди факторов, которые приведут к сокращению рынка труда, отмечены замедление экономического роста, инфляция, дефицит предложения, цифровые технологии, включая ИИ. Созданию новых рабочих мест будут способствовать, в частности, переход на «зеленые» технологии и более широкое применение ESG-стандартов. Например, чистая энергетика и сопутствующие технологии обладают потенциалом для создания дополнительных 30 млн рабочих мест в сравнении с текущими показателями. ТЕХНОЛОГИИ, КОТОРЫЕ ИЗМЕНЯТ МИР Ниже на графике представлены технологии, которые оценены опрошенными компаниями как наиболее вероятные к применению в ближайшие 5 лет. Технологии ранжированы пропорционально количеству компаний, которые намерены их внедрить. Технологии, которые компании планируют внедрить в ближайшие 5 лет. Источник: World Economic Forum, Future of Jobs Survey 2023 На первом месте — цифровые платформы и приложения: 86% компаний внедрят их в скором будущем. В тройке лидеров также аналитика больших данных (80%). Искусственный интеллект намерены взять на вооружение 75% опрошенных компаний. Интересно, что в аналогичном отчете 2018 года искусственный интеллект отсутствовал в списке трендовых технологий. Также стоит отметить, что использование различных негуманоидных роботов оценивают как вероятное более половины компаний. В отчете отдельно отмечено: внедрение ИИ приведет к значительному сбою на рынке труда. Утверждается, что технологии ИИ позволят на 50% автоматизировать функции 19% работников в опрошенных компаниях. В результате прогнозируется сокращение 26 млн рабочих мест на делопроизводственных и административных должностях. Однако итоговое влияние большинства трендовых технологий будет положительным, поскольку, например, дата-аналитика, технологии управления и кибербезопасность станут основными факторами роста занятости в мире. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОФЕССИИ БЛИЖАЙШЕГО БУДУЩЕГО Первое место в списке наиболее перспективных профессий по версии ВЭФ занимают специалисты по искусственному интеллекту и машинному обучению. Как отмечается в отчете, количество рабочих мест в этой сфере будет только увеличиваться и за следующие 5 лет вырастет почти на 40%. И это неудивительно с учетом взрывного развития технологий ИИ за последний год. В десятке самых востребованных профессий будущего еще шесть тоже так или иначе связаны с нарастающей цифровизацией. Если перед вами прямо сейчас стоит вопрос получения образования или переориентации на новую профессию, стоит обратить внимание на такие направления, как финтех (ожидается рост числа рабочих мест на 30%), дата-аналитика или робототехника, для которых прирост составит более 25%. Впрочем, и менеджерам по устойчивому развитию (их количество вырастет более чем на 30%), и бизнес-аналитикам (+30%), и операторам сельскохозяйственного оборудования (прирост чуть менее 30%) не обойтись без диджитальных компетенций, потому что инструментарий и методология в этих сферах все равно связаны с «цифрой». ТОП-10 НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОФЕССИЙ ДО 2027 ГОДА ПО ВЕРСИИ ВЭФ Специалисты по искусственному интеллекту и машинному обучению

Менеджеры по устойчивому развитию

Бизнес-аналитики

Эксперты в сфере информационной безопасности

Специалисты в области финтеха

Дата-аналитики и дата-инженеры

Специалисты по робототехнике

Инженеры по электротехнологиям

Операторы сельскохозяйственного оборудования

Специалисты по цифровой трансформации Интересно, что в абсолютном выражении в лидерах по наибольшему приросту рабочих мест совсем другие профессии. На первом месте — операторы сельскохозяйственного оборудования. Их количество в перспективе 5 лет вырастет на 2,6 млн. На втором и третьем местах — водители грузовиков и автобусов (+2,1 млн) и преподаватели профессионального образования (+2,1 млн). Прирост рабочих мест в абсолютном выражении в ближайшие 5 лет. Источник: World Economic Forum, Future of Jobs Survey 2023 А вот, например, количество специалистов по цифровой трансформации вырастет всего на 1,1 млн. С учетом специфики «цифровых» профессий существующая и перспективная потребность в таких специалистах пока не так высока по сравнению с традиционными. Однако не будем забывать, что уровень оплаты в этих сферах гораздо ниже. КОМУ ПОРА МЕНЯТЬ ПРОФЕССИЮ? Среди тех, кому вскоре грозит сокращение, — кассиры, секретари, клерки, бухгалтеры. Административная работа, ввод данных, первичная аналитика — со всем этим прекрасно справится ИИ. В частности, наибольшее сокращение ожидается в банковской сфере, где количество клерков уменьшится почти на 50%. На втором и третьем местах этого антирейтинга — работники почтовых служб (сокращение более чем на 40%) и кассиры (40%). ТОП-10 ПРОФЕССИЙ ПОД УГРОЗОЙ СОКРАЩЕНИЯ Банковские клерки и смежные профессии

Сотрудники почтовой службы

Кассиры

Операторы ввода данных

Секретари

Клерки по учету материалов и складскому учету

Бухгалтеры

Законодатели и чиновники

Учетчики-статистики, финансовые и страховые работники

Коммивояжеры и смежные профессии В абсолютных потерях больше всего пострадают операторы ввода данных. В течение 5 лет потребность в таких специалистах сократится на 8 млн. Далее следуют секретари (сокращение более чем на 6 млн) и бухгалтеры (почти 5 млн). Совокупно на эти три профессии придется более 50% ожидаемого сокращения рабочих мест. Абсолютные потери рабочих мест по профессиям в абсолютном выражении в ближайшие 5 лет. Источник: World Economic Forum, Future of Jobs Survey 2023 ФАЗОВЫЙ ПЕРЕХОД УЖЕ ПРОИСХОДИТ Диджитализация и цифровые технологии все сильнее меняют нашу жизнь, влияя не только на рынок труда, но и на повседневные поведенческие модели. Развитие ИИ только ускорит этот фазовый переход, причем скорость изменений многих поставит перед непростым выбором о дальнейшей профориентации. Закрытие банковских отделений вследствие развития онлайн-банкинга, переход на бесконтактную цифровую оплату общественного транспорта — вот лишь несколько примеров, с чем сталкиваются уже сейчас украинцы, и в частности киевляне. Кассиры и кондукторы вынуждены искать другую работу, а с каждым годом список отмирающих профессий будет только шириться. Однако без компетенций в цифровых технологиях будет непросто перезапустить свою жизнь и реализоваться в новой сфере. При этом необходимо осознавать, что для их обретения потребуются не только финансовые вложения, а и время. А как раз его в нынешнем VUCA-мире у нас зачастую попросту нет. Источник



