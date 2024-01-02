ПРИРОДА ЗЛОРАДСТВА: почему украинцы и россияне радуются смертям друг друга

02 января 2024 | 00:00

Можно ли искренне радоваться неудаче, беде и даже смерти другого человека? С одной стороны, это вроде бы неприлично. Психически нормальному, цивилизованному человеку больше к лицу эмпатия, чем злорадство. С другой стороны, как ни прискорбно, росийско-украинская война «узаконила» радость от чужого страдания. Насколько естественна для нас эта эмоция?

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ «ПРАВЕДНОЕ» ЗЛОРАДСТВО

Всвое время фраза Владимира Маяковского в одном из его стихотворений «Я люблю смотреть, как умирают дети» шокировала общественность. Как можно радоваться смерти детей? Оказывается, можно, если это дети врага. В России, например, социальные сети переполнены ликованием граждан по поводу ракетных ударов по объектам гражданской инфраструктуры: жилым домам, школам, больницам…

С нескрываемым злорадством российская пропаганда рассказывает о смерти мирных украинцев, в том числе и детей, — так им, дескать, и надо! Нужно сказать, что и украинцы платят россиянам тем же. В Украине, по последним данным ООН, с начала войны на момент этой публикации погибли 8895 мирных жителей, из них 483 ребенка, 15 117 человек получили ранения.

Масштабы российских и украинских бедствий несопоставимы, поэтому украинцы свое злорадство считают более «праведным». Конечно, мировые религии никогда не приветствовали злорадство, справедливо полагая, что негативные эмоции наносят больше вреда тому, кто их испытывает, а не объекту, на который направлены.

Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце твое, когда он споткнется. Иначе увидит Господь, и неугодно будет это в очах Его… (Притчи Соломона 24:17-20)

«БОЖЬЯ КАРА» ПРОТИВ ЭМПАТИИ

Итальянский социолог и криминолог Cципион Сигеле еще в 1892 году в работе «Преступная толпа» писал о «сюрпризах коллективной психологии печального свойства». Он говорил, что любой инфовирус распространяется в популяции подобно эпидемии и поджигает ее, как кучу сухого хвороста. В результате «пассивно добрые люди», из которых в большинстве своем состоит общество, оказываются лишены эмпатии.

«От соединения хороших людей вы почти никогда не получите прекрасных результатов; часто результат будет только посредственным, а подчас даже очень скверным», — с грустью констатировал Сегеле. К коллективному злорадству это имеет прямое отношение.

Эмоция, которая социально, культурно и религиозно неприемлема в мирном контексте, получает у коллективного сознания полнейшую реабилитацию в военное время — когда ситуация становится предельно конкурентной и опасной для жизни, а мир жестко поделен на своих и чужих.

От пригожинского похода на Москву до гибели дочери фашиствующего российского философа Дугина и даже съеденного в Красном море акулой российского туриста — в любом подобном случае видится справедливое возмездие, «Божья кара». В свое время примерно так же российское общество отнеслось к урагану «Катрина», обрушившемуся на Новый Орлеан.

1836 американцев погибли и 700 тысяч остались без крова — вот чем заплатил город за славу «столицы гомосексуализма». Эмпатии к пострадавшим — ноль. Поскольку, по-мнению россиян, Господь таким образом справедливо и правильно наказал американцев — их врагов, погрязших в ненависти к России и разврате.

ЗЛОРАДСТВО ЗЛОРАДСТВУ РОЗНЬ

С некоторых пор в эпицентр российского злорадства попали и украинцы, которые много лет своими майданами, как утверждает Кремль, напрашивались на рукотворный армагеддон. Но, несмотря на тенденцию считать постигшие врага беды «Божьей карой», религия вряд ли поможет нам в поиске отличий между российским и украинским злорадством — с ее точки зрения этих отличий нет и быть не может.

Ответ опять-таки кроется в особенностях коллективной психологии и порожденном ею типе культуры.

Вот что говорит в своей «Энциклопедии русской души» писатель Виктор Ерофеев:

«Успех в России — вообще бранное слово. Успех не обсуждается, а осуждается. Он противоречит этике общественной жизни… Нас так учит наша история. Мы так измочалены жизнью, что смотреть на процветание других — противно. Хочется это процветание опорочить, объявить ему войну. Но если мы принимаем все это как данность, то нам вместо дороги светит санкционированное чувство злобы и зависти, узаконенное злорадство, если у соседа сорвалось и не получилось. А это уже существенный запас чувств. Своего рода вдохновение».

Очевидно, что между злорадством как существенной частью культурного кода и злорадством как неконтролируемой реакцией на экстремальную ситуацию разница все-таки есть. В любом случае украинцам, чтобы избежать разрушительных последствий негативных коллективных эмоций, неплохо бы разобраться в природе злорадства.

НЕВРОЛОГИЯ ЗЛОРАДСТВА

Злорадство — сложная эмоция, которая является следствием получения удовольствия от чужих несчастий. В ее формировании принимают участие две области мозга — вентромедиальная префронтальная кора и вентральное полосатое тело, которые отвечают за вознаграждение, принятие решений и эмпатию. Это обнаружилось в 2009 году, когда ученые измеряли активность мозга во время наблюдения за нелюбимым человеком, переживающим несчастье.

Процессы эти оказались настолько сложны, что недавно ученым пришлось даже выделить их в особую область исследований — неврологию злорадства. Мы радуемся, видя страдания других, когда мозг, отключая эмпатию, вознаграждает нас за это. Вознаграждение бывает особенно сильным, если мы питаем к этим другим негативные чувства.

Исследование 2017 года показало, что существует связь между злорадством и чувством зависти. Зависть активируется передней поясной корой, которая отвечает за обработку боли, а злорадство — другой областью мозга, которая эту боль «снимает», когда дает нам возможность испытать удовольствие от страданий того, кому мы завидуем.

В этом смысле неврология злорадства украинцев и россиян коренится в одних и тех же особенностях социальной и эмоциональной работы мозга — у всех представителей Homo sapiens он точно устроен одинаково. Однако работу эту мозг производит, можно сказать, по разным поводам.

ЧЕМ НИЖЕ САМООЦЕНКА, ТЕМ БОЛЬШЕ ЗЛОРАДСТВА

Если верить «Энциклопедии русской души», то в российской ментальности чужой успех всегда будет восприниматься как экзистенциальная угроза. Психологи на основании проведенных экспериментов утверждают, что злорадствующие и завидующие люди обычно имеют низкую самооценку.

Чужая успешная личность, страна, общество, очевидно, представляют собою весьма болезненное подтверждение этого самоощущения. Но боль зависти можно снять — с помощью удовольствия от наблюдения за страданиями того, кто успешен, — будь то ураган «Катрина» в Новом Орлеане или жилой дом в Днепре.

Радость от чужих несчастий становится, таким образом, источником утешения и сообщает злорадствующему некую внутреннюю устойчивость и уверенность в себе.

Интересно, что женщины в целом оказываются все же более склонны к эмпатии и реже получают удовольствие, когда видят, что «плохие», по их мнению, люди страдают. В 2006 году ученые провели серию наблюдений за мозгом людей, на глазах которых электрошок получали «плохие» и «хорошие» люди.

Когда пытали «хороших», у всех испытуемых ожидаемо активизировался центр сочувствия. Но когда то же самое делали с «плохими», у мужчин включался также еще и центр удовольствия — они думали, что «плохие» получают электрошок вполне заслуженно. То есть причинение зла другому, трактуемое как справедливое возмездие, доставляло им и их мозгу удовольствие и радость.

ЗЛОРАДСТВО НАЧИНАЕТСЯ С ДЕТСТВА

Как видим, злорадство — очень сложная и многоликая социальная эмоция. В ее формировании участвуют представления о справедливости и несправедливости наказания. Ей небезразлична принадлежность страдающего к своей или чужой группе. На нее влияет характер самооценки злорадствующего и его гендер.

Даже возраст имеет значение для проявления злорадства. Конечно, при появлении на свет детишки ничего подобного не испытывают. Однако уже в раннем младенчестве ситуация начинает меняться.

Ученые провели эксперимент с 9-месячными младенцами и «войной» кукол. Одни куклы ели то же самое, что и младенцы, и поэтому воспринимались, видимо, как «свои». Рацион других отличался. Когда кукол обижали, то младенцы предпочитали видеть, как обижают «чужих» кукол, а не «своих».

В 2 года появляется зависть. Если со сверстником двухлетки, к которому он ревнует, происходит неприятность, ребенок испытывает нескрываемое удовольствие. В 4-летнем возрасте детей начинает радовать неприятность, случившаяся с «плохим человеком», например, сломавшим детскую игрушку или обидевшим какого-нибудь ребенка. К 7 годам приходит ощущение счастья от победы в игре над соперником, намного превышающее удовольствие от совместного выигрыша. Но и это еще не все…

КАК УБИТЬ В СЕБЕ ЗЛОРАДСТВО

Злорадство — это орудие тех, кто завидует успехам других и не в состоянии достичь собственного Франциско де Кеведо (1580–1645), поэт, прозаик, один из величайших представителей «Золотого века» испанской литературы

Злорадство — это сложное эмоциональное состояние, которое требует осознанного подхода для преодоления. Вот некоторые рекомендации:

#1 Развивайте эмпатию. Выполняйте упражнение «Смена ролей»: попробуйте представить себя на месте другого человека — это поможет вам лучше понять его переживания и уйти от злорадства.

#2 Практикуйте доброту. Когда мы сознательно совершаем добрые поступки, это помогает нам усилить свою способность к состраданию. Например, волонтерство: помощь другим может улучшить ваше восприятие себя и мира вокруг вас.

#3 Полюбите себя. Работайте над эмоциями и самооценкой: если вы испытываете злорадство, это может быть признаком других эмоциональных проблем, таких как зависть или низкая самооценка.

#4 Медитируйте. Это поможет лучше понять свои чувства и эмоции.

#5 Практикуйте благодарность. Ведите журнал благодарности: записывайте имена людей и события, за которые вы благодарны каждый день. Это поможет вам сосредоточиться на положительных аспектах жизни и уменьшит злорадство.

#6 Избегайте токсичных людей и ситуаций. Окружите себя позитивными людьми, которые вас вдохновляют.

#7 Сравнивайте себя только с собой. Сравнение себя с другими людьми может вызывать чувство зависти или злорадства. Вместо этого стремитесь улучшить свои собственные достижения.

#8 Используйте искусство, например рисование или писательство, чтобы выразить свое ощущение злорадства. Это может помочь вам лучше понять и преодолеть его.

#9 Научитесь прощать. Прощение — это процесс отпускания гнева и обид, которые могут питать негативные чувства, такие как злорадство.

Если злорадство серьезно влияет на вашу жизнь и отношения, обратитесь к психологу.

Помните, что заниматься саморазвитием и работать над своими недостатками — это процесс. Будьте терпеливы и не судите себя слишком строго. Постепенно вы заметите изменения. Важно помнить, что изменения требуют времени, и главное — быть терпеливым и добрым к себе в этот период.

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