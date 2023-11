«Дзеркало тижня»: звідки гроші, Юля? 13 ноября 2023 | 08:23 , Олег Ельцов. ТЕМА распечатать [0] комментарии [0] Дехто ще пам’ятає про такий флагман укржурналістики: із безкінечними статтями, розкладаннями пас’янсів «про» й «контра», балаканиною ні про що на цілу шпальту формату А2 й родзинками зливів – із Банкової чи від інших зацікавлених структур. Випадково натрапив в архіві на цікавий документ, який розкриває деталі появи цього рупору «вільної й багатослівної журналістики». Попереджаю: це інформація лише про заснування газети. Окрім грошей Лазаренка видання радо смоктало й з інших фінансових джерел.

Свого часу на сайті «Україна кримінальна» я публікував документи з мокрими печатками щодо «підтримки» лояльних українських ЗМІ коштами «Нафтогазу». Їх мені надав особисто Ігор Бакай. Список був довгим, суми переконливими. Й лідером цього списку неодмінно виступало «ДТ». Що цікаво: сьогодні ви не знайдете цієї публікації на сайті «УК». Вона зникла невдовзі після того, як я продав сайт й новий власник почав активно торгувати знищенням критичних матеріалів, які з’являлися за часів мого керівництва. Також ми не станемо торкатися грантової допомоги «ДТ» у вигляді не лише грошей, а й поліграфічного обладнання. Юлія Мостова вміла підтримувати чудові зв’язки не лише з очільниками на Банковій, але й власниками дипломатичних кабінетів, де вона радо розповідала що всі, хто писав про неї правду – агенти КДБ. Що цікаво: за такого ситного фінансування, «ДТ» ніколи не виділялося великими гонорарами й зарплатами, а багаторічні працівники газети мали підробляти «на стороні», аби звести кінці з кінцями… ++++++++++++++++++++++++++ 29 липня 1994 року було засноване товариство з обмеженою відповідальністю "Редакція газети "Дзеркало тижня". Статутний фонд товариства склав 200 млн. карбованців України. Засновниками товариства виступили громадяни України: Мостовий Володимир Павлович (2% статутного фонду - 4 млн. крб.); Мостова Юлія Володимирівна (1,5% статутного фонду - 3 млн. крб.); Прокудін Андрій Юрійович (1,5% статутного фонду - З млн. крб.) та громадянин США Орліков Юрій (95% статутного фонду - 10 тис. доларів США, або 190 млн. крб.) ТОВ "Редакція газети "Дзеркало тижня" було зареєстроване 01.08.94 року Радянською районною державною адміністрацією м. Києва. Угодою від 14.09.94 року до були внесені зміни до складу засновників та статутного фонду товариства. Засновниками стали громадяни України: Мостовий В.П. (2,5% статутного фонду - 25 500 000 крб.); Мостова Ю.В. (2,5% статутного фонду - 25 500 000 крб.); та громадянин США Орліков Юрій (95% статутного фонду - 51 000 доларів США або 969 000 000 крб.) 24.12.96 року до складу засновників ТОВ "Редакція газети "Дзеркало тижня" увійшла компанія "Wilnorth, Inc." (Панама). Частки засновників у статутному фонді стали такими: Мостовий В.П. (1,5% статутного фонду - 510 гривень); Мостова Ю. В. (1,5% статутного фонду - 510 гривень); Орліков Юрій (57% статутного фонду - 51 000 доларів США або 19 380 гривень (за курсом обумовленим засновниками); Wilnorth, Inc. (40% статутного фонду - 13 600 гривень). Від Імені компанії "Wilnorth, Inc." по довіреності виступав Положенцев Ігор Олександрович, який обвинувачується у розкраданні разом з Лазаренком П.І. та іншими особами державного майна в особливо великих розмірах. (ст. 861 КК України, викрадення 891 237 доларів США при закупівлі для Кабінету міністрів України в 1997 році 6 збірних житлових будинків). Положенцев I.О. переховується від слідства за межами України. У зв'язку з цим йому обрано запобіжний захід арешт та оголошено його розшук за каналами Інтерполу. 04.07.96 року в банку "SCS Alliance S.A." (м. Женева) був відкритий рахунок N5451 вищевказаної компанії "Wilnorth, Inc.". Розпорядником цього рахунку та власником коштів на ньому став Кириченко П.М., який в той час був радником Прем'єр-міністра України Лазаренка П. I. 3 16 жовтня по 11 грудня 1997 року із вказаного рахунку компанії "Wilnorth, Inc." в женевському банку було перераховано 6 683,69 долара США на рахунок ТОВ "Редакція газети "Дзеркало тижня" в банку "Україна" (м. Київ). Крім того, розслідуванням встановлено, що з рахунків багамської компанії "ORPHIN S.A." в банках "American bank in Poland" (м.Варшава) та "European Federal Credit Bank LTD" (Антигуа і Барбуда) розпорядником яких був обвинувачений Кириченко П.М., з 21 квітня по 11 вересня 1997 року було переховано 120 000 доларів США на користь американської компанії "Ukraine Intermedia Corporation", президентом якої був громадянин США Орліков Юрій та яка мала угоду з ТОВ "Редакція газети "Дзеркало тижня" про спільну інвестиційну діяльність. Розслідуванням встановлено, що через рахунок панамської компанії "Wilnorth, Inc." у женевському банку здійснювались перерахування на користь Лазаренка П.I. хабарів від Тимошенка О.Г. та Тимошенко Ю.В. у сумі 14 100 000 доларів США. Рахунки багамської компанії "ORPHIN S.A." використовувались для перерахування на користь Лазаренка П.I. хабарів від Тимошенка О.Г. та Тимошенко Ю.В. у сумі 73 млн. доларів США та викрадених у радгоспі "Науковий" 6 014 000 доларів США. Схема створення ТОВ "Редакція газети "Дзеркало тижня" та фінансування цього товариства з боку комерційних підприємств, контрольованих Кириченком П. М. Довідка щодо "Wilnorth, Inc." Адреса фірми: Sith Street, Banking Area Froconsa 2 Building, 10th floor, office 10C, Panama Фірма зареєстрована в Панамі. В Україні її представниками виступають мати Кириченка П.М. - Горейко Лідія Опанасівна, 1932 р. н. і Положенцев І.О. Президент фірми Суворов Андрій. Компанія є засновником ЗАТ "Агропостачзбут" - 99%.



