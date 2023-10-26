|
У холдинга "1+1" - новый собственник
26 октября 2023 | 12:59
Арестованный олигарх Игорь Коломойский на 5 лет передал свои корпоративные права на медиахолдинг 1+1 media гендиректору компании Ярославу Пахольчуку. Об этом сообщается на сайте телеканала.
В своем заявлении Коломойский говорит, что Пахольчук "как представитель будет действовать в интересах компаний и по поручению трудового коллектива", а решение принято "с необходимостью защиты и соблюдения принципов свободы слова, беспристрастности и объективного освещения событий".
А также потому что Коломойский не может "по объективным причинам полноценно осуществлять свои полномочия".
Пахольчук получает права "принимать от своего имени любые необходимые решения", кроме отчуждения, обременения корпоративных прав Коломойского и получения дивидендов.
Коломойский при этом остается конечным бенефециарным владельцем холдинга, и за ним остается "решающее влияние (контроль)".
Пахольчук руководит 1+1 media с 2019 года, когда Александр Ткаченко стал нардепом, а потом министром культуры.
также читайте
[26.10.2023]
[25.10.2023]
[25.10.2023]
[20.10.2023]
|
по теме
КМ накинув грошенят робытникам "Армыъ выдновлення"
27. 10. 2023 | 17:22
Кабінет міністрів підвищив оплату праці за виконання суспільно корисних робіт в рамках проекту "Армія відновлення" в півтора рази до 10050 гривень на місяць. Як повідомляє Міністерство економіки, відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду 27 жовтня.
Ветераны хотят на дембель. Власти пох!
27. 10. 2023 | 15:07
Сегодня во многих городах Украины прошли митинги за демобилизацию военных. Об этом сообщает портал Суспільне, а также ряд местных СМИ и Telegram-каналов. Митинги прошли в Киеве, Одессе, Виннице, Сумах, Кривом Роге, Тернополе, Запорожье и ряде других населенных пунктов.
Иран нахамил США
27. 10. 2023 | 09:02
28 нардепів звернулись до Нацполіції з заявою щодо Арестовича
26. 10. 2023 | 21:33
Народні депутати звернулися до голови Національної поліції України Івана Вигівського з проханням притягнути ексрадника Офісу президента Олексія Арестовича до кримінальної відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про нібито вчинення кримінального правопорушення народною депутаткою Наталею Піпою (фракція "Голос"). Вона вважає необґрунтованими й завідомо неправдивими звинувачення Арестовича на її адресу в "розпалюванні міжнаціональної ворожнечі" за те, що вона зробила зауваження виконавцю російськомовних пісень Цоя у Львові. Про це KВ дізналася з допису народної депутатки Наталії Піпи 26 жовтня 2023 року.
Коломойский пошел на сделку с Зеленским?
26. 10. 2023 | 21:27
Источник “Страны”, близкий к руководству телеканала “1+1” предполагает, что решение олигарха Игоря Коломойского передать на 5 лет корпоративные права медиахолдинга “1+1 media” гендиректору компании Ярославу Пахольчуку, является негласным началом переговоров по выходу Коломойского из СИЗО под домашний арест. И передача канала — одна из первых уступок.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»