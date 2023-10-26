У холдинга "1+1" - новый собственник

26 октября 2023 | 12:59

Арестованный олигарх Игорь Коломойский на 5 лет передал свои корпоративные права на медиахолдинг 1+1 media гендиректору компании Ярославу Пахольчуку. Об этом сообщается на сайте телеканала.

В своем заявлении Коломойский говорит, что Пахольчук "как представитель будет действовать в интересах компаний и по поручению трудового коллектива", а решение принято "с необходимостью защиты и соблюдения принципов свободы слова, беспристрастности и объективного освещения событий".

А также потому что Коломойский не может "по объективным причинам полноценно осуществлять свои полномочия".

Пахольчук получает права "принимать от своего имени любые необходимые решения", кроме отчуждения, обременения корпоративных прав Коломойского и получения дивидендов.

Коломойский при этом остается конечным бенефециарным владельцем холдинга, и за ним остается "решающее влияние (контроль)".

Пахольчук руководит 1+1 media с 2019 года, когда Александр Ткаченко стал нардепом, а потом министром культуры.