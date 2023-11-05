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Героев знаем, антигероев - нет
05 ноября 2023 | 10:17 , Олег Ельцов. ТЕМА
Вчера какой-то дебил в форме решил массово отпраздновать День ракетных войск и артиллерии, который прошел два дня назад - 3 ноября. Результат: 22 трупа, 53 ранены. Враг аплодирует, имя дебила не названо. Это, вероятно, самая большая утрата элиты войск – артиллеристов за все время войны.
Австрийский военный обозреватель Том Купер пишет: «Идиоту пришла в голову мысль собрать большую часть 128-го горноштурмового полка в одном месте, для официального празднования Дня украинской артиллерии и раздачи наград. В районе Камышевахи, в пределах досягаемости российских управляемых средств воздушного базирования… Результат: 22 убитых, 53 раненых… 22 убитых и 53 раненых…. Я просто не могу больше в это поверить: это, собственно, не что иное, как преступная глупость. И подлежит соответствующему наказанию. Сказать, что я в ярости из-за этого, было бы преуменьшением… и если я снова услышу, что «это будет расследовано после войны…»
Андрей Цаплиенко в своем ТГ пишет: «В Запорізький області загинув від ракетного удару один з найкращих і найвмотивованіших артилеристів країни Дмитро «Таксист» Мілютін.
Двічі доброволець. АТО і повномасштабна війна.
Працював в Дебальцевому під час оборони міста. Зустрічались з ним там на позиціях 128-ої бригади.
Напевно, вражений російський корабель в Керчі можна було б вважати «отвєткою» за Дмитра та інших загиблих від російської ракети офіцерів.
Але ми їх могли не втратити, якби виконувався наказ на заборону «совкового» шикування на фронті. І той, хто проігнорував цей наказ, давши відповідну команду, просто має відповісти. За законом. Це буде чесно і справедливо.»
Как такое могло произойти после имевших уже место жутких потерь во время таких же собраний? Или украинские командиры не могут отучиться от совковой привычки покрасоваться на плацу перед строем подчиненных? И ведь есть запрет на подобные «празднования»… Это следствие украинской привычки игнорировать законы и правила или привычный армейский идиотизм? Если отложить наказание инициатора на «после войны», где гарантия что его пример не наследуют при очередных днях родов войск?
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