Экоактивисты-вандалы атаковали картину Веласкеса

06 ноября 2023 | 21:38

В Лондоне эко-активисты разбили молотком защитное стекло картины Диего Веласкеса "Венера с зеркалом" в Национальной галерее.

Данное выдео было опубликовано в британских СМИ и распространилось по телеграм-каналам.

На кадрах молодой человек и женщина нанесли несколько ударов молотками по стеклу картины.

Таким образом они требовали "просто остановить нефть". В последующем заявлении они сказали, что новые лицензии на разработку месторождений нефти и газа приведут к гибели "миллионов людей".