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Экоактивисты-вандалы атаковали картину Веласкеса
06 ноября 2023 | 21:38
В Лондоне эко-активисты разбили молотком защитное стекло картины Диего Веласкеса "Венера с зеркалом" в Национальной галерее.
Данное выдео было опубликовано в британских СМИ и распространилось по телеграм-каналам.
На кадрах молодой человек и женщина нанесли несколько ударов молотками по стеклу картины.
Таким образом они требовали "просто остановить нефть". В последующем заявлении они сказали, что новые лицензии на разработку месторождений нефти и газа приведут к гибели "миллионов людей".
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