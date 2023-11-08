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Фарион отреагировала на критику "азовца" Жорина
08 ноября 2023 | 10:26
Из нутра Фарион мощно прет фашизм.
Бывшая депутат от "Свободы" Ирина Фарион ответила "азовцу" Максиму Жорину, который ранее раскритиковал ее за оскорбления военных, говорящих по-русски.
Она заявила, что у него "кацапская фамилия" и сообщила, что произошло "проявление сатаны".
"А кто такое с кацапской фамилией Жорин? Оно откуда взялось? Чего оно не у пуйла со своим языком, идеями, ценностями? Говорят, что оно нарычало на меня? Это прекрасно. Проявление сатаны под влиянием моих слов необходимо", - написала Фарион.
Также она назвала Жорина "большевистским хамом", "падлом" и "мусором".
"Смерть каждому упоротому кацапоротому", - заключила Фарион.
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