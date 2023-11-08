Фарион отреагировала на критику "азовца" Жорина

08 ноября 2023 | 10:26

Из нутра Фарион мощно прет фашизм.

Бывшая депутат от "Свободы" Ирина Фарион ответила "азовцу" Максиму Жорину, который ранее раскритиковал ее за оскорбления военных, говорящих по-русски.

Она заявила, что у него "кацапская фамилия" и сообщила, что произошло "проявление сатаны".

"А кто такое с кацапской фамилией Жорин? Оно откуда взялось? Чего оно не у пуйла со своим языком, идеями, ценностями? Говорят, что оно нарычало на меня? Это прекрасно. Проявление сатаны под влиянием моих слов необходимо", - написала Фарион.

Также она назвала Жорина "большевистским хамом", "падлом" и "мусором".

"Смерть каждому упоротому кацапоротому", - заключила Фарион.