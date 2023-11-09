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В Горах Абхазии ловят таинственный спецназ
09 ноября 2023 | 08:40
Силовые структуры Абхазии ведут поиски нескольких вооруженных людей в горах республики, сообщил РИА Новости министр внутренних дел Киут. По данным, полученным от охотников, они вооружены иностранным оружием, в черной форме, масках, хорошо экипированы.
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