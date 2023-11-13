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У МО очікують відставки
13 ноября 2023 | 23:39
У Міноборони, ймовірно, планують звільнити трьох командувачів Збройних Сил України, – пише "Українська правда" з посиланням на власні джерела у військово-політичному керівництві.
За даними співрозмовників, міністр оборони Рустем Умєров нібито готує подання на звільнення командувача Медичних сил ЗСУ Тетяни Остащенко, командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського та командувача Об'єднаних сил Збройних сил України Сергія Наєва.
Як відомо, на звільненні Остащенко наполягали парамедики та волонтери, які займаються медичним забезпеченням Сил оборони.
Про причини ймовірного звільнення Тарнавського, який очолює один із напрямків українського контрнаступу та Наєва джерела також не уточнюють. Водночас, за даними УП, Сергій Наєв може стати одним із головних фігурантів справи, яка стосується оборони Херсонщини в 2022 році.
Також, один із співрозмовників зазначає, що питання відставок цих людей розглядається вже кілька місяців.
Нагадаємо, у вересні уряд звільнив всіх заступників міністра оборони окрім першого заступника міністра, генерал-лейтенанта Олександра Павлюка. Звільнення відбулося на тлі нещодавньої заміни міністра оборони: замість Олексія Резнікова міністерство очолив Рустем Умєров. Це призначення відбулося на тлі гучних скандалів із закупівлями МО та ймовірними зловживаннями.
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