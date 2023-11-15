ТЕМА

Словаки погрожують перккрити кордони слідом за поляками

15 ноября 2023 | 19:39

Союз автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) скаржиться Міністерству транспорту країни через проблему з українськими перевізниками. Про це йдеться у листі очільника UNAS Станіслава Скали, оприлюдненому на фейсбук-сторінці союзу.


Скала зазначив, що українські перевізники не потребують дозволів на перевезення і цим "забирають роботу у наших перевізників".

"Хочемо зазначити, що словацький вантажний транспорт стоїть на колінах. Як ви помітили, польські перевізники блокують свої кордони, тому що мають ті ж проблеми, що й наші перевізники. Міністерство транспорту Словацької Республіки вже давно не займається вантажними перевезеннями і повністю їх ігнорує", - йдеться в листі.



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