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Словаки погрожують перккрити кордони слідом за поляками
15 ноября 2023 | 19:39
Союз автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) скаржиться Міністерству транспорту країни через проблему з українськими перевізниками. Про це йдеться у листі очільника UNAS Станіслава Скали, оприлюдненому на фейсбук-сторінці союзу.
Скала зазначив, що українські перевізники не потребують дозволів на перевезення і цим "забирають роботу у наших перевізників".
"Хочемо зазначити, що словацький вантажний транспорт стоїть на колінах. Як ви помітили, польські перевізники блокують свої кордони, тому що мають ті ж проблеми, що й наші перевізники. Міністерство транспорту Словацької Республіки вже давно не займається вантажними перевезеннями і повністю їх ігнорує", - йдеться в листі.
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