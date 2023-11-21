Кучма выдал новую книжку про нас и про них

21 ноября 2023 | 10:25

Экс-президент Украины Леонид Кучма презентовал книгу "Украина - не Россия. Двадцать лет спустя".

Во время презентации книги Кучма заявил, что если предыдущее издание "Украина - не Россия" адресовалось преимущественно российскому читателю, то "Украина - не Россия. Двадцать лет спустя" написана для украинского читателя.



"20 лет назад я хотел на понятных им (россиянам - Ред.) примерах объяснить, почему мы разные нации, почему Украина - не Россия. Почему они должны оставить нас в покое, если не способны на равноправные отношения, на дружбу. Но та позорная радость, с которой большинство россиян воспринимала путинское вторжение, показала, что напрасно я тогда пытался что-то им объяснить. Все добрые слова о России, сказанные когда-то, сожгла, выжгла сама Россия", - подчеркнул автор.



По словам Кучмы, решение написать новую книгу возникло после того, как в январе этого года российская ракета попала в многоэтажку в Днепре, и на фотографии с места удара он увидел обгоревшую книгу "Украина - не Россия".



В только что изданной книге Кучма делится своим взглядом на события ХХ века и последних лет.



"20 лет назад я заканчивал работу над книгой с надеждой. Да, говорил я, Украина - не Россия. Но два государства могут жить, как хорошие соседи, не просто не враждуя, но и делая друг друга сильнее. 20 лет назад к обеим странам у меня были теплые чувства. Сегодня же я испытываю безграничную гордость за Украину и безграничный гнев на Россию", - написал Кучма.