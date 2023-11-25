ТЕМА

Виновник ДТП Ступка отделался легким испугом и общественніми работами

25 ноября 2023 | 10:52

В Голосеевском районном суде Киева прошло заседание по делу о ДТП с участием актера Остапа Ступки. Суд приговорил артиста к ограничению свободы сроком на три года с лишением права управлять транспортными средствами на восемь лет.


Заседание растянулось на два дня.

Вчера в финале рассмотрения дела Ступка выступил с заключительным словом. Он заявил, что сожалеет о содеянном и что полностью возместил ущерб потерпевшему в ДТП, а также попросил смягчить ему наказание: снять штраф и лишить водительских прав на 5 лет вместо 3 лет лишения свободы.

Адвокат Ступки Тарас Дементьев уточнил, что ограничение свободы не означает ее лишения. По факту Ступке присудили общественные работы.

У Ступки есть право на апелляцию. По словам юриста, скорее всего он будет обжаловать приговор.



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