Джек-пот: четверо судей под арестом

«Дать согласие на содержание под стражей судьи Киевского апелляционного суда Игоря Паленика... Дать согласие на содержание под стражей судьи Киевского апелляционного суда Юрия Сливы... Дать согласие на содержание под стражей судьи Киевского апелляционного суда Виктора Глиняного», – говорится в решениях органа.



Ранее Высший совет правосудия также разрешил арестовать другого судью Киевского апелляционного суда Вячеслава Дзюбина.



Прокурор САП Борис Василенков рассказал, что у Дзюбина детективы НАБУ нашли 10 тысяч долларов, предварительно идентифицированных как часть неправомерной выгоды. Также следствием зафиксирована дальнейшая передача средств еще двум судьям Киевского апелляционного суда, в частности, от Дзюбина судье Игорю Паленику (25 тыс. долл.) в коробке из-под виски и от Паленика коллегам Юрию Сливе и Виктору Глиняному (по 8300 долл.). В то же время, Паленик якобы поменял с этих 25 тыс. дол. 16 600 дол. на другие купюры и затем их передал. У Паленика обнаружили 24 800 долларов, которые были переданы как неправомерная выгода.



По данным следствиям, Паленик передал по 8300 долларов неправомерной выгоды Сливе и Гляняному. Средства Сливы передали и завуалировали их как пачку кофе: «Вот я тебе (Сливые) передаю пачку с кофе, очень хороший кофе, растворимый, ты когда-то мне давал и я тебе даю». Передачу средств Глиняному тоже завуалировали передачу как будто бы рекламную брошюру: «Очень хороший интернет провайдер, ты (Гляняный) должен воспользоваться и прочитать брошюру».



Напомним, НАБУ и САП разоблачили четырех судей Киевского апелляционного суда на получении неправомерной выгоды.