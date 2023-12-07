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Россияне раскрыли подрыв жд туннеля

07 декабря 2023 | 13:24

ФСБ раскрыла подрыв ж/д составов в Северомуйском тоннеле 29 и 30 ноября - теракт совершил гражданин Белоруссии, действовавший в интересах украинских спецслужб, он задержан. Об этом сообщает РИА-Новости.


Подозреваемый получал указания от другого гражданина Белоруссии, живущего в Литве и действующего под контролем украинских спецслужб. Взрывные устройства террорист забрал из тайника, привез их в Бурятию и заложил на цистернах грузовых поездов, сообщает ФСБ.

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