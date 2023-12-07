|
Россияне раскрыли подрыв жд туннеля
07 декабря 2023 | 13:24
ФСБ раскрыла подрыв ж/д составов в Северомуйском тоннеле 29 и 30 ноября - теракт совершил гражданин Белоруссии, действовавший в интересах украинских спецслужб, он задержан. Об этом сообщает РИА-Новости.
Подозреваемый получал указания от другого гражданина Белоруссии, живущего в Литве и действующего под контролем украинских спецслужб. Взрывные устройства террорист забрал из тайника, привез их в Бурятию и заложил на цистернах грузовых поездов, сообщает ФСБ.
также читайте
[30.11.2023]
[29.11.2023]
|
по теме
Киев предупреждает Вашингтон: не дадите денег - проиграем
07. 12. 2023 | 11:12
В декабре у Украины заканчиваются средства для продолжения войны и, если США не предоставят дополнительную помощь, Киев может начать терять территории, заявил Politico неназванный советник украинского президента Владимира Зеленского.
Кива превратился в тело
06. 12. 2023 | 17:11
Если бы выборы состоялись сегодня, партия Залужного обошла бы партию Зеленского
05. 12. 2023 | 08:47
Джек-пот: четверо судей под арестом
05. 12. 2023 | 08:37
Высший совет правосудия разрешил содержать под стражей судей Киевского апелляционного суда Игоря Паленика, Юрия Сливы и Виктора Глиняного. Такие решения 4 декабря приняли 15 членов ВРП.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»