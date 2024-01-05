Кругом шпионы!

05 января 2024 | 11:50 , Олег Ельцов. ТЕМА

Поражает бдительность соотечественников. На любую фразу, которая не согласуется с их картиной мира, они реагируют лапидарно и категорично: ИПСО, «рука москвы»! После очередного попадания вражеской ракеты в промобъект, накатывает волна ненависти к безымянным наводчикам и «ждунам». Мало кому известно, что ИПСО – это сугубо узконаправленный инструмент спецслужбистов, к тому же сомнительной эффективности. А для выявления стратегического объекта не обязательно иметь на нем «засланного казачка».

Чтобы выяснить объем выпускаемой продукции не обязательно переснимать шпионской камерой секретные документы, хранящиеся в сейфе. Достаточно просто подсчитать количество людей, которые проходят через заводскую проходную. Можно пойти иным путем и подсчитать количество вагонов с сырьем, завозимым по подъездным путям на территорию завода. Эти азбучные истины я узнал в школьные годы от отца, который руководил секретным отделом на очень секретном заводе. А ему это регулярно объяснили сотрудники самого секретного «Первого отдела», который существовал на каждом заводе ВПК при Совке.

Наверняка эти отделы существуют на предприятиях «Укроборонпрома». Но есть принципиальные отличия. Завод, на котором работал мой отец, находился в «закрытом» городе, куда не мог попасть ни один иностранец. И в то время космическая разведка находилась в зачаточном состоянии. И не было мобильной связи. И еще все ВПК СССР было единым целым, управлявшимся из москвы. Там же находились все данные о стратегических предприятиях, подземных цехах, правительственных бункерах и прочем.

Я не открываю ни одной военной тайны. Это открытая информация, которой люди почему-то не хотят пользоваться. А если б не ленились, то многое, что циркулирует в информационном пространстве, выглядело бы как откровенный трэш. Вспомните истерические угрозы, которые неслись из-за поребрика ударить «по центрам принятия решений» в Киеве. В действительности эти центры находятся глубоко под землей и способны выдержать ядерный удар. Один – в правительственном квартале, второй – на Воздухофлотском проспекте под штабом Минобороны. Ну снесете вы ракетой здание бывшего ЦК КПУ на Банковой (сегодня это сделать сложнее благодаря западной ПВО) – и что?.. Когда женщина с помятым лицом по фамилии Захарова угрожала уничтожить наши центры принятия решений, те кто принимает решения, сидел в бункере, откуда раздавал интервью. Что характерно: все, начиная от Зе и заканчивая Арестовичем давились кашлем в эфире: микроклимат в подземелье тому способствовал. При этом Верховный всегда был в прекрасной спортивной форме, что меня удивляло, пока не узнал, что он больше часа в день проводит в спортзале и рубится в настольный теннис с Арахамией. Все это, кроме настольного тенниса, враг прекрасно знал, потому что места расположения и конструкция бункеров с советских времен хранятся в москве.

Собственно, все это должен был поведать украинцам не я, а государство. Оно же с первых дней войны лишь нагнетало панику и шпиономанию. Вспомните этот кипеш с «метками на улицах и дорогах», вражескими ДРГ (одна из жертв паники – отставник СБУ, отец трех детей, расстрелянный на осокорковских дачах в Киеве, а также автобус с военными, расстрелянный на Воздухофлотском проспекте).

Мне просто противно говорить о коллегах-медиасадистах, которые в погоде за рейтингом неутомимо вываливают на зрителя тонны жутких сцен военных страданий в стилистике канала СТБ. И – ни йоты ликбеза для населения: как себя вести, чтобы не помочь врагу, чтобы выявить реального информатора…

К тому же власти по непонятной причине скрывают от нас отнюдь не секретную информацию. После самого массового обстрела 29 декабря 2023 года в Киеве был поражен некий склад. Сначала сообщили об одном погибшем. Логично было предположить, что это сторож. Но с каждым днем число погибших росло. В итоге достигло трех десятков. Это на складе, ночью: как?! Очевидно, что помещение склада использовалось для каких-то иных целей. Вероятно военное производство. Так и скажите. Если враг туда стрелял – значит знал куда стреляет. Кто виноват: наводчик? Совершенно не обязательно. Я сомневаюсь, что работникам предприятия было запрещено использовать мобильные телефоны. А если было запрещено – сомневаюсь, что на проходной стояла «рамка». Зато не сомневаюсь, что вопреки запрету люди непременно проносили мобильные телефоны. Увы, государство не информирует население про угрозы и элементарные методае информационной безопасности. Главный «информатор» - ваш телефон. Ваше нахождение всегда можно выяснить даже, если вы не разговариваете, даже если телефон полностью выключен. Он «молчит» только тогда, когда из него извлечена батарея. Но в современных смартфонах она встроенная. Поэтому киллеры либо не берут с собой телефон, либо пользуются кнопочным несмартфоном с извлекаемым аккумом. А если мы тут все собрались на складе клепать беспилотники с мобилками в карманах, то враг непременно увидит концентрацию людей. Ну и что они там делают среди ночи на территории склада?.. Огонь!

Я уже не упоминаю о дивной компании «Киевстар», в которой, как оказывается, еще с прошлой весны российские хакеры хозяйничали как у себя за поребриком. А эта позорна хакерская атака случилась вскоре после появления сообщений о желании национализировать оператора. Кому интересно – могут поискать публикацию автора двадцатилетней давности «Мобильная связь Кучмы и Лазаренко», обратив особое внимание на компанию «Вымпелком»…

Поэтому борьба со шпионами должна заключаться в элементарном просвещении силами державы и «Телемарафона», который давно пора разогнать. И еще: нормой жизни украинцев должен стать лозунг «рассредоточиться». Максимально сократить число работников в одном помещении (если, конечно, это не подземный цех времен СССР). Формула проста: мы должны производить в одном месте меньше, чем стоит ракета, которой по нам могут пальнуть. Нет смысла стрелять ракетой стоимостью миллион, если стоимость производимой продукции – полмиллиона.

По той же причине нельзя допускать крупные складские запасы. Если бы эти принципы исповедовали большие военачальники и державные мужи, у нас не было бы попаданий в кафе, где регулярно обедают военные, по складам, на которых накапливается гуманитарка. Привезли – раздали с колес, таким должен быть принцип. С военными складами и хранением техники сложнее: не всегда есть возможность рассредоточения. Тут скорее вопрос к логистикам: работать «с колес». Кто-то скажет: невозможно. Оппоненты просто не знают секрета успеха японской промышленности. Японцам удалось завоевать мировые рынке благодаря своей удивительной дисциплинированности и жесткому планированию. Они победили в капиталистической гонке благодаря снижению себестоимости продукции. А добились этого благодаря исключению складских расходов. Японская промышленность научилась работать без склада. Да, это не просто, да – требует высокой технологической и производственной дисциплины. Но японцы сделали это полста лет назад. Им давно никто не угрожал. У нас же вопрос стоит о жизни и смерти. Должны научиться, чтобы реже появлялись сообщения о попадании вражеской ракеты в склад с десятками жертв.

Без паники, товарищи! Главный враг – не шпионы, а мы сами.