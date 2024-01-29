Тайна энергоперехода

29 января 2024 | 15:46 , Олег Ельцов. ТЕМА

Затея с энергопереходом, как объясняют ее организаторы – грандиозный фейк. Это очевидно любому мало-мальски образованному человеку с техническим дипломом и простому обывателю, не прогуливавшему уроки физики в школе. Углеводородное сырье сегодня – безальтернативно. Джоуль, добытый при сжигании газа или продуктов преработки нефти – самый дешевый. Атомная энергия вроде как подешевле, но это как считать. Тут есть разночтения. С учетом стоимости многолетнего периода вывода из эксплуатации АЭС, захоронения отходов, опасности техногенных катастроф (привет Чернобыль и Фукусима!) получается себе дороже. Заметьте: АЭС в мире активно строятся. Но западная цивилизация активно склоняет мир к «зеленой энергетике».

Эта затея на первый взгляд так же смешна, как фигура необразованной девочки Гретты. Собственно, аргументы за энергопереход рассчитаны именно на технически безграмотных, которых большинство. Я помню телерепортажи о том, как европейские школьники выходили на митинги с лозунгами «спасти экологию планеты». Я своими глазами видел этих прогульщиков физики начальных классов. Едва научившись читать они возжелали энергоперехода! Цель, казалось бы благородная: спасти экологию планеты, тепличный эффект, то да се…

Этой сказке не один десяток лет, и все это время ученые ломают копья: в чем причина потепления на планете? Но изучение годовых колец на стволах окаменелых деревьев показывет: подобные потепления случались многократно задолго до того, как человек научился добывать огонь. Похолодание-потепление-похолодание… Диназавры не дадут соврать.

Не слушайте Тюнберг. Если уж на то пошло, возжелай западное общество реальной борьбы за сокращение СО2, оно бы давно развернуло совсем иную кампанию. Сокращение производства, выпуск более долговечной продукции дали бы мгновенный энергосберегающий эффект. Но нет, капитализм на это пойти никак не может! Поэтому с каждым годом, буквально на глазах товары становятся все ненадежней, срок их службы – все короче. Под это заточено все: от рекламы до технологических процессов. Холодильники 50-летней давности служат до сих пор, современные ломаются сразу по истечении гарантийного срока. Снижение качества товаров вам подтвердит любой сервисник. А реклама убедит, что автомобили следует менять как можно чаще, холодильники, хлебопечки, смартфоны устаревают, едва сойдя с конвейера: купи новую модель – не будь лузером!

Мир с начала промреволюции страдает перепроизводством. Энергопереход позволит решить одну из основных (но не главную) целей: создание новых рынков, оживление промышленности, увеличение занятости неприкаянного населения. Вы просто представьте каковы масштабы аферы: перевести всю автопромышленность на выпуск электрокаров, все новые суда оснастить двигателями на альтернативных видах энергии (а старые, но пригодные к эксплуатации – запретить к использованию), разработать и произвести тысячи авиалайнеров на водородной или электрической тяге… Капиталисты-производители хищно потирают лапки, предвкушая грядущие барыши.

Но это лишь побочный эффект энергоперехода. Главная и тайная цель – защитить цивилизованный мир от дикарей, сидящих на нефтяных скважинах. Чем больше спрос и цена на углеводороды – тем больше дикари плодятся, наглеют, влияют на мировую политику, грозя отнять у Запада заслуженное место лидера. А еще дикари очень любят воевать. Да, кроме ракеты из водопроводной трубы, как воины ХАМАС, они ничего произвести не могут. Но те, у кого много нефти, кой-чего могут. Кто сегодня главные воители? Правильно: Иран и РФ. Давно замечено: их воинственный дух и желание встать с колен, всякий раз пробуждается при повышении цены на углеводороды. Россия сразу начинает клепать танки и ракеты, более миролюбивые арабы, живущие в Эмиратах, начинают пулять деньги на всяческую дичь вроде самых высоких небоскребов посреди пустыни и крытых лыжных курортов там же. При этом у них остаются деньги на финансирование террористов, пропаганду ислама и миграционную экспансию на Запад.

Да, пока англосаксы им не по зубам на поле битвы. Но это пока. Да это и ни к чему. Западное общество стремительно разбавляется арабскими гражданами, которые оставляют в 5-10 раз больше потомков, чем вымирающие европейцы. Еще пару поколений – и европейские арабы установят свой исламский порядок на территориях, занятых сегодня «золотым миллиардом». Заметьте: все это без большого всеобьемлющего джихада. Караул, западная цивилизация гибнет и ищет путь у спасению – для себя и потомков.

И вот тут на сцену выходит вся в белом Гретта Тунберг: даешь энергопереход, товарищи! Цель – не спасение экологии, а возвращение дикарей на нефтескважинах в их привычное состояние: бедуины кочуют на верблюдах по пустыне, русские сеят репу, квасят капусту, дерутся с чеченцами и татарами за еду.

Грамотный наблюдатель, не прогуливавший школьные уроки физики, задастся вопросом: можно застроить всю Европу и США ветрогенераторами и солнечными станциями, но как сохранить конкурентноспособность на мировом рынке при более высокой стоимости таких энергоресурсов? По сведениям, долетающим из Германии, их местный химпром – все эти BASF и RWE терпят жесточайшие убытки, сворачивают и переводят за рубеж производства после роста цен на газ, связанного с отлучением от российской трубы. Лихорадит всю европейскую промышленность, прежде всего энергоемкую.

Но Запад не отступается от энергопереходных идей. Будут и дальше сидеть на углеводородах – придется воевать: их деньги за нефть и газ поставщики превратят в ракеты и беспилотники. Во что бы то ни стало следует масштабировать производство энергии альтернативными-неуглеводородными способами, усовершенствовать технологии, что даст снижение себестоимости. Насколько это реально – мало кто знает и сможет предсказать. Но надежда на технологическое превосходство Запада остается.

Тут, правда, как кость в горле Китай. Он дышит в затылок. А его стремление заполучить Тайвань связано еще и с тем, что там находятся крупнейшие и наисовременнейшие заводы по производству микропроцессоров – самое технологически сложное производство, которое создало человечество. Пока китайцам не удается скопировать западные технологии в этой сфере. Но их ведь можно завоевать вместе с Тайванем…

Одним словом, мы сейчас находимся в самом драматическом периоде современной цивилизации: у Запада остается последний шанс защитить себя от варварского ига. Через 10-20 лет это вероятно будет невозможно. Поэтому внимательно следим за котировками нефти и газа, темпами снижения себестоимости «зеленой» энергии и молимся… Именно эти столбики цифр определяют результаты разгорающихся воен.