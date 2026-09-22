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Зеленський дав добро на знищення Карпат
22 сентября 2026 | 13:09
Вчора Зеленський в Карпатах на міжнародному економічному форумі офіційно дав "зелене світло" забудові вітряками українських Карпат. А саме є амбітні плани на триста вітротурбін.
«Карпати можуть стати постачальником енергії для Європейського Союзу, а не просто транзитним регіоном», - заявив президент. Але якою ціною ми постачатимемо ще й електроенергією в Європу? На полонину Руна, де ці вітрові турбіни вже зводяться, на Закарпатті на висоті майже 1500 метрів, проклали асфальтовану дорогу. А для їх зведення на високогір'ї треба прокласти перед тим міцну дорогу для важкої техніки. Територія українських Карпат - це лише чотири відсотки усієї території України. Альпи, наприклад, займають майже 70% Австрїі. Тобто у нас дуже мало горів, але нищення їх екосистеми не зупиняється, а, навпаки, стимулюється. Голосування в сільрадах за виділення земель на полонинах під вітряки явно йде з тиском згори. Екологічні активісти наголошують - вони не проти вітрової енергії, але категорично проти будівництва станцій на цінних українських карпатських полонинах і вершинах. При будівництві дороги на Руну уже вирубали частину пралісу (тобто зеленої зони, яка була недоторкана). Коли ж суд заборонив рубати в тій ділянці ліс, то вже було пізно - його вже вирубали. Та й таке. Весною Яремчанська міськрада теж голосує за дозвіл розвідувати території на полонинах для вітряків. Частину дороги до полонини теж доведеться розширювати методом рубки дерев через територію Карпатського національного парку. А це точно - поза законом. То ж цього літа раптом різко виникла в Яремче тема боротьби з джипінгом (на який роками закривали очі), яка завершилась... зверненням міськради до Верховної ради з проханням внести зміни до закону, що дозволить місцевій владі на місці самим визначати, на яких ділянках Нацпарку можна їздити на джипах та здійснювати іншу господарчу діяльність. І окремо попросили врешті вирішити старе зависле питання про винесення з території Нацпарку понад тисячі гектарів землі, де на окремих ділянках ведеться паралельно господарство ще з часів до створення нацпарку ( і т.ч. туди входять ділянки, де має будуватись дорога на майбутню вітрову станцію). За це Нацпарку віддадуть якісь інші понад тисячу гектарів. І рубка стане вже законною.
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