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Про (не)равенство полов
14 сентября 2026 | 06:33 , Олег Ельцов. ТЕМА
Скандальная история: от меня дружно отписыватся женщины. Что не так? то, что я имел наглость поставить под сомнение внешний вид одной медиа-дамы, которая провела в Киеве презентацию новой книжки Бориса Джонсона с участием автора. Кстати, вы читали первую книгу про его кумира Черчилля? Занимательнейшее произведение. Я в восторге от литературного таланта автора, достойного своего героя. Но речь не про Джонсона, я про ведущую встречи.
Дама была развязана в речах. В своих комплиментах Высокопочтенному Джонсону она заявила, что тот «не обоссался» приехав в Киев. Говорят, переводчица сильно мучалась, подбирая аналог литературного английского. Впрочем, не стану анализировать вербальный стил ведущей, когда речь идет о действительно высокой литературе Джонсона.
Резанул взгляд внешний вид ведущей, и тут я не сдержался. На ее рубахе были явно излишне расстёгнуты пара пуговиц. Выглядело это неоднозначно. Но для меня – вполне однозначно: у дамы беда со вкусом, ее стиль рубахи-девки явно диссонировал с событием. Подобный вид на встрече с человеком, которого знает весь мир – неуважение к этому человеку и к собравшимся. Я бы понял, если встреча проходила в баре под бурные возлияния в кампании старых близких знакомых… Но на полуофициальном рандеву читателей с экс-премьером Британии это выглядело примерно как пьяный мужик с расстегнутой ширинкой..
Есть хорошее украинское слово «нэсмак», которое сполна описывает внешний вид ведущей. И этот нэсмак прет сегодня со всех щелей. Хайп, эпатаж - «нужна эмоция» - идут в ногу с успехом. Миловидные дамы выражаются как биндюжники, одеваются на полуофициальные мероприятия как девушки после пяти шотов у стойки бара. Все это становится нормой. Мне такая норма не нравится, и я не стыжусь про это заявлять. Нет, я не брюзга, и я тоже умею крыть матом. Я этот мат изучал в бригаде, где из пяти человек трое отсидели свое, я давал стране продукцию в трудовых коллективах, где матом не ругаются, а разговаривают. Но так следует общаться и вести себя в естественной среде, но не в эфирах и не на литературных встречах. Впрочем, это мое персональное мнение, остальные могут на него наплевать и отписаться.
Я все меньше удивляюсь нынешней культурной повестке. И все же реакция некоторых представительниц противоположного пола удивила. Дамы в комментах грудью стали на защиту той, что забыла застегнуться. Суть их претензий: да как вы смеете говорить в таком тоне о женщине, не по-мужски это, ой не по-мужски!..
Пардон, никого ведь не тревожат ухмылки и обсуждение спортивных шапочек и стиля одежды Джонсона, но про внешний вид ведущей, оказавшейся явно не на своей вечеринке – рассуждать не сметь! Это что: неравенство полов? Мы же все выучили термины хэйтинг, булинг и все такое. Конечно же мы за гендерное равенство. Но обсуждать вываливающуюся грудь ведущей литературного вечера не моги.
Помню, как-то одна дама раскритиковала меня за фразу в тексте «кто девушку кормит, тот ее и танцует». Цитата известного анекдота вообще не касалась женщин – речь шла про экономическую зависимость страны, живущей на гранты и кредиты партнеров. Я поинтересовался у оскорбленной представительницы женского пола: приходилось ли ей ходить в ресторан по приглашению кавалера? И кто платил за угощения на романтическом вечере?.. Ее не оскорбляло, что не довелось лезть за кошельком по его окончании? Я даже не стал расспрашивать: пригашал ли кавалер ее танцевать в перерывах между блюдами и что случилось после посещения ресторана. Кажется, эта дама тоже отписалась.
Почему так: дам не оскорбляют ухаживания кавалеров, в том числе финансовые, но упоминать об этом – моветон? Иронизировать над внешним видом мужчин можно, а над женским образом «я вышла из бара…» - стыдно. Может мы все же немного не равны, немного разные? Даже думать об этом не смейте!
Мой давний товарищ, многие годы трудившийся гидом в Непале, вспоминал о последствиях подобной «повесточки». Он вел группу британцев, в которой была молодая дама. Товарищ как-то решил помочь девушке снять ее рюкзак с багажника авто. Та немедленно испепелила его взглядом. ОК, больше он этого не делал. Но после нескольких дней непростого треккинга она уже сама обращалась к нему за помощью, ибо сил у него, как не удивительно, было больше.
Это я к чему: мы разные, а значит не равны, какие бы веяния и повестки не были сегодня в моде. Мы отличаемся физически, биологически, ментально. А коль разные, значит равноправию здесь не место. Глупо спорить кто лучше и совершенней. Один человек хорошо поет, второй высоко прыгает. И кто из них лучше и «равнее»?.. По этой причине уравнивать мужчин и женщин очень глупо. И все те традиции и нормы поведения, которые выработали предыдущие поколения, они не на ровном месте появились. Мир и отношения между людьми и полами меняются, но суть все та же: женщина – это женщина, а мужчина как был мужиком так и останется, что бы не рассказывали про двадцать свежеоткрытых гендеров.
Но если уж ты инфлуэнсерша, шагающая в ногу с повесткой, тогда не возмущайся и будь готова услышать о твоем внешнем виде то же, что говорят о прикиде Джонсона.
комментарии [1]
14.09.2026 13:36 Пенсионер Да, время идёт. Мир меняется, меняются правила и ценности… А мы с автором - стареем. Такова жизнь!
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