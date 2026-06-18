Как Сергей Лешенко НАБУ создавал

18 июня 2026 | 01:23 , Олег Ельцов, Тема

Послушал интервью члена Набсовета Укрзализныци и советника ОП Сергея Лещенко Дмитрию Тузову. Ну, что сказать: заматерел Сережа! Не удивительно: ходка в Раду, работа с Банковой, однозначно не глуп. Удивительно было отметить насколько же Лещенко очиновничился. Скорострельность словесного потока близка к Браунинг М2 не оставляет ведущему шанса вставить вопрос или возразить. Просто монопоток Лещенко в эфире. Предельная обтекаемость формулировок напомнила отписки пресс-служб, которые на трех страницах умудряются ничего не ответить по существу. Одним словом: заматерел Серега!

В часовом потоке словоизвержений меня заинтересовало одно заявление Лещенко. К своим наибольшим достижениям в ипостаси журналиста он отнес создание НАБУ-САП-ВАКС.

Как я уже отмечал, Лещенко не глуп и не мог не понимать, что несет абсолютную дичь. Ни-че-го он не мог создать. Эту антикор-структуру создал Госдеп США. А Лещенко, Наем, Шабунин и прочие лишь обеспечивали информационное сопровождение этой многотрудной задачи. Почему многотрудной, спросите вы? И я отвечу: потому что Президент Порошенко категорически противился этому, понимая: они станут действенными институциями давления на украинскую власть и вмешательства во внутреннюю политику. Припоминаю прессуху Порошенко, на которой он обратился к залу, забитому иностранными журналистами: «Поднимите руку, в чьей стране существует антикоррупционный суд?» В зале поднялись лишь две руки. Порошенко как мог сопротивлялся созданию этих избыточных антикорструктур. Ибо в Украине достаточно органов и законов для эффективной борьбы с коррупцией. Все, что требовалось – заставить их работать.

Порошенко дорого заплатил за свою несговорчивость. В нужное время накануне выборов полилась компра, которая не оставила ему ни одного шанса на переизбрание. За месяц до президентских выборов вышла серия публикаций проекта «Наши гроши» Дениса Бигуса, в которых рассказывалось, как сын члена СНБО Гладковского (Свинарчука) закупал компоненты для украинской ПВО. Проект Бигус.инфо финансировался фондом «Видродження», USAID, Национлаьноым фондом поддержки демократии США, ЕС, Евросоюзом, посольством Нидерландов.

Так США при поддержке ЕС назначили Украине президента Зеленского. Проблема Порошенко была в одном: он брал кредиты США, ЕС, Мирового банка, но при этом желал сохранить независимость в принятии решений. Так не бывает. Те, кто платит - творят что хотят. Поэтому в 2016 году Лещенко в связке с Наемом и Шабуниным устроили пикетирование АП Порошенко с требованием отставки генпрокурора Шокина, имевшим наглость открыть уголовное производство по делу Злочевского, в котором фигурировал Хантер Байден, сын президента США.

Все это Лещенко чудесно понимал, пикетируя Администрацию Порошенко. И протежируя НАБУ, и осваивая гранты, тоже. НАБУ-САП-ВАКС – это высокоэффективные институции влияния на принятие решений в Украине. А если эти решения не согласуются с волею Госдепа, тогда появляются «пленки Миндича» и то, чего мы пока не знаем. Сергею Лещенко вместе с ему подобными в этой схеме отводится роль рядовых бойцов.

Поэтому Сережа примитивно брехал в эфире Димы Тузова про свою роль в создании НАБУ.

Товарищи, будьте бдительны, слушая матерого чиновника Сергея Лещенко.