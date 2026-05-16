Отвечать за базар

16 мая 2026 | 10:34 , Олег Ельцов. ТЕМА

Вот что удивляет и бесит многие годы: люди не ценят собственного слова. Что-то сказали, пообещали, о чем-то договорились – и забыли, если оно им вдруг стало не нужно. С появлением электронной почты не устаю поражаться: почему люди не отвечают на письма? Нет, не срочно бросить все дела и написать тебе пару слов. Просто мне кажется любой вменяемый человек поддерживает порядок в своем ящике: спам удаляет, рекламу блокирует, на персональные письма как минимум должен ответить: «Привет! Спасибо! Не могу\не хочу\занят\болен\умер». Но нет. И ведь через какое-то время этот же человек как ни в чем не бывало обратится к тебе – это как, и что мне делать?

Давеча пишет одна известная медиа-персона: «Давай встретимся». Это ее сообщение находится аккурат под моим посланием ей, отправленным еще до войны. Послание было вполне ординарное, но мне тогда потребовалась не то чтобы помощь, но некое участие. Я ничего не требовал. Человек вполне мог вполне спокойно съехать с темы, но даже не ответил. И вдруг, годы спустя, как ни в чем не бывало: давай встречаться, обсуждать судьбы мироздания… Я не умею не отвечать. Отказал, кажется, вполне прилично, чтобы не обидеть даму.

Пребываю в уверенности, что правило ответа на обращение, устное ли, письменное - не что-то экстраординарное, распространяющееся лишь на представителей британской аристократии – это элементарное правило хорошего тона.

Еще заметил, что украинцам по неведомой причине крайне сложно произнести «нет». По любому поводу, любому человеку. Когда я был еще не таким разочарованным, мы с женой планировали дальнюю поезду на Курилы. Путь неблизкий – около 8000 км. Составить кампанию взялся давний товарищ. Жесткой привязки к датам не было, поэтому неспеша подыскивали билеты подешевле. Всякий раз товарищ утверждал, что у него завал на работе, что сообщит дату отпуска попозже, что поедет обязательно. Каждый путешественник знает: чем ближе к дню вылета – тем билеты дороже. А на таком «плече» разница весьма ощутима. И вот, после нескольких месяцев обещаний потенциального участника экспедиции, я все понял, и мы полетели вдвоем с супругой. Правда, к тому времени билеты подорожали на пару сотен долларов. С товарища я компенсаций требовать не стал и никуда больше не звал.

На протяжении последнего месяца мне предлагали встретиться два отставных генерала, один кровельщик обещал перекрыть крышу на даче, а один православный писатель обещал прислать текст. Из всех перечисленных я инициативно обратился только к кровельщику по рекомендации и тот проявлял критическую готовность выполнить работу… до того дня, как мы должны были встретиться. Ну, ладно, работяга – у него свои представления о морали, но генералы-то должны отвечать за базар! А писатель – у него творческий кризис? ОК, так напиши-позвони, поясни, что сроки отодвигаются ввиду запоя или отлета музы. Но нет: никто не хочет говорить магического «Нет» и отвечать за базар.

По моим наблюдениям это похабство сегодня – норма. Что тому виной: падение нравов и общей культуры, гребаный пост-модерн, объявивший все нормы и мораль устаревшими, теперь все по-новому? Мне все больше кажется, что люди последовательно переходят в животное состояние. Ибо человек – это культура, мораль, некие нормы поведения. Все чаще чувствую себя зрителем и участником программы «В мире дикой природы».