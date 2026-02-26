За поребриком не все так однозначно

26 февраля 2026 | 15:23 , Олег Ельцов. ТЕМА

Пообщался с товарищем, проживающем за тысячи верст на восток от Урала. Он единственный, кто позвонил мне после февраля 2022-го. Последний раз общались год назад. Тогда он, к моему удивлению, утверждал, что россиянам пох эта война – она их не касается, а некоторые даже отправляются «на заработки» в Украину и двое его знакомых уже успели вернуться – на кладбище.

На этот раз разговор складывался совсем иначе. Народу уже совсем не пох. Все вдруг устали от войны, которая идет в тысячах километров от них, и к ним не долетают пока «Фламинго» и «Лютые». Так что же случилось? Деньги заканчиваются! Товарищ частично свернул свой бизнес, и не он один: люди вдруг стали скромнее тратить деньги. У государства тоже денег стало меньше, поэтому оно накручивает налоги. Ввели конский налог на утилизацию авто, который прибавил к ценнику в автосалоне 500 долларов. Поползли слухи, что повысят утильсбор и на всю импортную бытовуху! В краях, где живет товарищ, долгие годы народ колесил на праворулевых подержанных японцах, ибо дешево и надежно. Сейчас японцов дозволено ввозить только маломощных, что для Сибири не лучший вариант. Их место занял китайский автопром. Мужики кряхтят, но платят и ремонтируют.

Государство находит все новые налоговые лазейки, где можно понемногу драть побольше денег с сограждан. В сумме получается сильно болезненно. И все уже догадываются куда идут их денежки, всем война стала не пох: она рядом – на кассе.

Бензин и соляра уверенно растут с прошлого года и литр уже подобрался к доллару – это едва не двойной прайс от довоенного.

И вот уже россияне становятся пацифистами, они уже не хотят покорять и присоединять, уже мечтают прекратить смертоубийство в надежде, что следом за этим цены снизятся. Имперцы уже навоевались. Никто уже не мечтает о победах, более того – ощущают поражение своих «присоеденителей», осознает, что их фюрер жидко обкакался и теперь из запоребрика воняет на весь мир. Когда-то они откажутся от своих военных притязаний и может даже удавят карлика, развязавшего войну. Но при этом вонь не исчезнет. Им с нею жить – на европейских курортах, дипломатических раутах и в быту.