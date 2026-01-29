|
Товарищ, а ты готов к армагедону?!
29 января 2026 | 19:20 , Олег Ельцов. ТЕМА
Намотал сегодня по центру километров 10+. Отчитываюсь: Крещатик прекрасен, все вычищено до блеска. По тротуарам весело гоняет тракторишко – шустрый такой, хозяйственный, ищет где б еще чего прибрать. Кличко наверное радостно наблюдать такую картину из окна мэрского кабинета...
Но шаг влево-вправо от центральной улицы – и начинается жесть. Даже на Прорезной, даже на Костельной. Техники и людей с лопатами не замечено. На Владимирской обнаружил одного парня под ресторанчиком, который с энтузиазмом долбил лед новеньким девайсом-ледоколом. В печерских дворах ад. При мне с крыши дома с грохотом свалился огромный айсберг из льда со снегом – прямо на тротуар. После этого я проходил под домами с задранной в небеса головой.
Те 300 протоколов, которые по заверению властей выписаны нерадивым арендаторам за неочищенный тротуар у фасадов их заведений никого не взбодрили. Для меня остается загадкой: почему всем все пох? Даже перед бутиками и фешенебельными ресторанами не расчищен тротуар хотя бы на пару метров. Весь город, все киевляне как-то опустились и забили на все: на свои обязанности, на свою безопасность, на свой красивый город, который вдруг посмурнел и подурнел.
А ведь сегодня идеальный день, чтобы соскирдовать горы снежной каши в кучи – этой ночью стартует повторный армагедон. И всю последующую неделю народ будет ломать руки, ноги, биться затылком об лед… Нет, я не завидую медикам из травматологии, чья смена выпадет на завтрашнее утро.
