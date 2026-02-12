Як вибрати монітор для домашнього комп'ютера: повний гайд

12 февраля 2026 | 03:42

Монітор — це той компонент комп'ютера, на який ви дивитеся кожного дня протягом багатьох годин. Від його якості залежить не лише комфорт роботи, але й здоров'я ваших очей. Якщо ви використовуєте комп'ютер для різноманітних завдань — від перегляду веб-сторінок до редагування фотографій та створення презентацій — правильний вибір монітора в каталозі інтернет-магазина https://allo.ua/ua/monitory/ стає особливо важливим.

Діагональ екрану: знаходимо золоту середину

Для домашнього використання оптимальним вибором буде монітор з діагоналлю 24-27 дюймів. Такий розмір забезпечує достатню робочу площу для комфортної роботи з декількома вікнами одночасно, при цьому не вимагаючи надто великого робочого столу. Якщо ви часто працюєте з електронними таблицями або монтуєте відео, варто розглянути моделі на 27-32 дюйми.

Роздільна здатність: чіткість зображення

Мінімальним стандартом сьогодні є роздільна здатність Full HD (1920×1080 пікселів). Однак для роботи з графікою, фотографіями та детальними документами краще обрати монітор з роздільною здатністю 2K (2560×1440) або навіть 4K (3840×2160). Вищий показник пікселів на дюйм забезпечує чіткіше зображення тексту та менше навантаження на очі під час тривалої роботи.

Тип матриці: IPS для універсального використання

На ринку представлені монітори з різними типами матриць. Для домашнього використання найкраще підходять IPS-панелі, які забезпечують точне відтворення кольорів, широкі кути огляду та комфортну роботу з графікою. Якщо ви займаєтеся обробкою фотографій або створенням дизайну, це особливо важливо.

Частота оновлення та час відгуку

Для повсякденних завдань достатньо стандартної частоти оновлення 60 Гц. Якщо ви іноді граєте в ігри або дивитеся динамічний контент, варто розглянути моделі з частотою 75-144 Гц. Час відгуку 5 мс буде цілком прийнятним для офісних завдань та мультимедіа, хоча для інтенсивного гемінгу краще обрати монітор з показником 1-2 мс.

Додаткові функції для комфорту

Сучасні монітори пропонують безліч корисних функцій. Технологія Flicker-Free зменшує мерехтіння екрану, а режим Low Blue Light знижує рівень шкідливого синього випромінювання — обидві функції важливі для захисту зору. Регулювання висоти, нахилу та можливість повороту екрану в портретну орієнтацію значно підвищують ергономіку робочого місця.

Підключення та порти

Переконайтеся, що монітор має достатню кількість портів для підключення. HDMI та DisplayPort — стандартні інтерфейси для сучасних комп'ютерів. USB-хаб у моніторі стане приємним бонусом для підключення периферії. Деякі моделі також підтримують USB-C з можливістю передачі живлення, що особливо зручно для ноутбуків.

Вибір монітора для домашнього комп'ютера — це інвестиція в комфорт та продуктивність на кілька років вперед. Орієнтуйтесь на діагональ 24-27 дюймів, роздільну здатність мінімум Full HD (краще 2K), IPS-матрицю та наявність функцій захисту зору. Врахувавши ці параметри та свій бюджет, ви легко знайдете ідеальну модель, яка зробить роботу за комп'ютером приємною та ефективною.