Росіяни отримали частку Укрправди

06 февраля 2026 | 17:03

російський олігарх Гуцерієв співвласник Укрправди.

31 січня власником 13% в ТОВ "УП МЕДІА ПЛЮС" та "УП МЕДІА" стала фірма Pluralis B.V., офіційний інвестор якої компанія VP Capital (Лондон) власник якої білоруський мультімільйонер Віктор Михайлович Прокопеня (1983 р.н. Мінськ) старшим партнером Прокопені є Саід Гуцерієв (1988) син російського мільярдера Микаїла Гуцерієва (БИНбанк, Русснефть, Эльдорадо) друг Лукашенко в Україні Гуцерієва фронтить Віктор Поліщук (Gulliver, Банк Михайлівський, Аlliance Novobud) до війни Прокопеня і Гуцерієв намагалися купити українську дочку Сбєрбанка через білоруський Паритетбанк. Тоді не пролізло але з таким партнером, як Фіала, в Гуцерієва й Прокопені в Україні все вийде до речі ЄС зняв санкції з Гуцерієва в жовтні 2025го. ТГК Bond News



