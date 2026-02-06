ТЕМА

Росіяни отримали частку Укрправди

06 февраля 2026 | 17:03

російський олігарх Гуцерієв співвласник Укрправди.


31 січня власником 13% в ТОВ "УП МЕДІА ПЛЮС" та "УП МЕДІА" стала фірма Pluralis B.V., офіційний інвестор якої компанія VP Capital (Лондон) власник якої білоруський мультімільйонер Віктор Михайлович Прокопеня (1983 р.н. Мінськ) старшим партнером Прокопені є Саід Гуцерієв (1988) син російського мільярдера Микаїла Гуцерієва (БИНбанк, Русснефть, Эльдорадо) друг Лукашенко в Україні Гуцерієва фронтить Віктор Поліщук (Gulliver, Банк Михайлівський, Аlliance Novobud) до війни Прокопеня і Гуцерієв намагалися купити українську дочку Сбєрбанка через білоруський Паритетбанк. Тоді не пролізло але з таким партнером, як Фіала, в Гуцерієва й Прокопені в Україні все вийде до речі ЄС зняв санкції з Гуцерієва в жовтні 2025го. ТГК Bond News

Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

Matt Stuart
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

 