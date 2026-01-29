ТЕМА

З наближенням весни київська влада почала прокидатися

29 января 2026 | 07:31

За день у Києві виписали понад 300 приписів за неприбраний лід 27 січня інспектори з благоустрою у Києві видали 321 припис і склали майже 50 адмінпротоколів за неприбирання снігу та ожеледі на балансових територіях.


«Балансоутримувачі зобов’язані прибирати сніг та посипати території протиожеледними засобами без зволікань. Це не лише про дотримання правил, а й питання безпеки містян», — наголосив директор Департаменту територіального контролю Києва Михайло Буділов. В інспекції зазначають, що перевірки та інформаційна робота з балансоутримувачами триватимуть і надалі до стабілізації погодних умов. "Вечірній Київ"

Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: АР

Пятилетний Даниш Ариш в очереди с женщинами и другими детьми за порцией риса в церкви Beri Iman shrine в Исламабаде, Пакистан.
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

 