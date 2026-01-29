З наближенням весни київська влада почала прокидатися

29 января 2026 | 07:31

За день у Києві виписали понад 300 приписів за неприбраний лід 27 січня інспектори з благоустрою у Києві видали 321 припис і склали майже 50 адмінпротоколів за неприбирання снігу та ожеледі на балансових територіях.

«Балансоутримувачі зобов’язані прибирати сніг та посипати території протиожеледними засобами без зволікань. Це не лише про дотримання правил, а й питання безпеки містян», — наголосив директор Департаменту територіального контролю Києва Михайло Буділов. В інспекції зазначають, що перевірки та інформаційна робота з балансоутримувачами триватимуть і надалі до стабілізації погодних умов. "Вечірній Київ"



