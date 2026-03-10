ТЕМА

Гинеколог 16 раз использовал служебное положение и стал многодетным

10 марта 2026 | 14:38

Гинеколог тайно стал отцом минимум 16 детей, использовав свою сперму вместо донорской для зачатия с помощью искусственного оплодотворения.


Произошло все в 1970-1980 гг в Нидерландах. При этом врач является носителем наследственного заболевания.

Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Олег Ельцов

труба державности!
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

 