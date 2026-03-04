ТЕМА

касир Зеленського побудує висотку замість дитсадка на Шулявці?

04 марта 2026 | 08:38

Біля Шулявського кладовища у Західному провулку 4б, будують 25-поверховий ЖК на 280 квартир.


28 лютого там повісили рекламний банер та паспорт будівництва Будівництво має розпочатися на місці колишньої будівлі дитячого садка, що викликало обурення місцевих Забудовник - ТОВ "СПОРТ ІНВЕСТ СІСТЕМ" був у власності нардепа Олександра Трухіна (нещодавно переписано на номіналів до Трухіна засновниками були офшори януковичів: SАРНІRЕ ІNVЕSТМЕNТS та LІLYDЕSSА ІNVЕSТМЕNТS Тобто Трухин відкупив ТОВ "СПОРТ ІНВЕСТ СІСТЕМ" у яника. Чи для себе? директором ТОВ "СПОРТ ІНВЕСТ СІСТЕМ" директором був АЗАРОВ ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ (1965рн,Київ) цей АЗАРОВ співзасновник фірми GREENVOD LIMITED (Мальта), співзасновник якої компанія Davegra LTD (Кипр), підконтрольна Міндічу Шефіру (Зеленському) через Баканова та Яковлева НАБУ підозрювало Трухіна у виплатах "Слугам" , хоча звільнили його за п’яне ДТП. маємо: Трухін-СПОРТ ІНВЕСТ СІСТЕМ-Ю.АЗАРОВ-GREENVOD-Davegra-Зеленський. ТГК Bond news

