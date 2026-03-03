ТЕМА

США намерены прорвать иранскую блокаду

03 марта 2026 | 21:51

Американские ВМС при необходимости начнут сопровождение танкеров через Ормузский пролив, заявил Трамп.


В Иране же ранее обещали бить по всем судам, которые попытаются провезти там нефть.

