Атака на Иран не напугала японскую биржу

02 марта 2026 | 12:24

Рынки в Японии, которые первыми в мире открылись сегодня после ударов США и Израиля по Ирану, удивительно вяло отреагировали на случившееся. Вчера источники на Токийской фондовой бирже предсказывали, что котировки могут упасть примерно на 1000 пунктов с достигнутых на прошлой неделе рекордно высоких уровней. На деле все оказалось еще менее драматично – главный индекс Никкэй, отражающий курсы акции 225 ведущих компаний Японии, ушел вниз всего на 793 пункта.

Это падение лишь на 1,35 процента по сравнению с уровнем в пятницу. Его легко можно списать в разряд фиксации прибыли – инвесторы просто технично продали чрезмерно подорожавшие в прежние недели акции, чтобы превратить их в круглые суммы денег.

Такая же ситуация и с нефтью – несмотря на интенсивные ракетные обстрелы в зоне Персидского залива она подорожала в Японии всего на 9 процентов по сравнению с ситуацией в минувшую пятницу. Цена на нефть вышла на уровень февраля 2025 года – так что тоже ничего сенсационного. Американцы очень продуманно начали долбать Иран уже после завершения фондовых и сырьевых торгов на прошлой неделе – так что игроки на рынках имели время подумать, прекратить истерики и прийти к выводу, что ситуация вовсе не напоминает «ужас-ужас-ужас».

Правительство Японии сегодня также успокоительно заявило, что пока не намерено направлять на рынок свои запасы нефти, несмотря на военные действия в районе Персидского залива. «В нынешней ситуации у нас нет таких планов», - заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара. Он опроверг мнение о том, что фактическая блокада Ормузского пролива тут же нанесет мощный удар по экономике Японии. «Мы не имеем сведений о том, что это немедленно окажет воздействие на снабжение нефтью нашей страны», - заявил генсек кабинета, который считается «человеком номер два» в правительстве.

Ранее сегодня премьер-министр Японии Санаэ Такаити сообщила в парламенте, что запасы нефти в стране могут обеспечить ее потребности в течение 254 дней, но пока их распаковывать не собираются. Со сжиженным природным газом (СПГ) похуже = в хранилищах частных энергетических компаний его имеется недели на три. Но и здесь японцы пока не паникуют – даже в случае маловероятной блокады поставок из Катара СПГ легко купить в Австралии, в Малайзии, в США – на рынке дефицита нет.

Премьер-министр также уведомила, что Токио сейчас усиленно собирает информацию о ситуации в Ормузском проливе, который соединяет Персидский залив с Оманским заливом и далее с открытым океаном. По этой трассе проходит 20 - 25 процентов мирового экспорта нефти. И 80 процентов этого объема идет в страны Азии, включая Индию, Китай, Японию. Япония, кстати, на 90 процентов зависит от поставок нефти с Ближнего Востока.

Иран в выходные дни уведомил три ведущие японские судоходные компании о том, что блокирует Ормузский пролив, и они отозвали оттуда свои танкеры. Однако затем глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что перекрывать трассу вроде не будет. Так что ситуация противоречивая, неустойчивая, но пока танкеры по Ормузскому проливу по крайней мере по состоянию на 18:00 по Токио проходили без обстрелов.