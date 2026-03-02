|
Маск й Київстар поведуть інтернет й мобільний зв'язок до глухих хуторів
02 марта 2026 | 11:59
Starlink Mobile переходить на супутники V2 з підтримкою повноцінного зв’язку та 5G – "Київстар" серед партнерів
SpaceX готує запуск супутників нового покоління Starlink Mobile V2, які мають забезпечити повноцінний мобільний зв'язок напряму зі смартфонів без базових станцій. Серед операторів-партнерів сервісу вказано український "Київстар".
На відміну від поточного покоління супутників Direct-to-Cell, що здебільшого підтримують повідомлення та базову передачу даних, V2 розраховані на значно ширшу функціональність. Очікується підтримка голосових дзвінків, відеодзвінків, стримінгу, роботи застосунків і високошвидкісного інтернету.
Система працюватиме зі звичайними LTE-смартфонами без спеціального обладнання. Супутники виконують роль "вежі мобільного зв'язку в космосі" і інтегруються з мережами операторів подібно до роумінгу, забезпечуючи зв'язок там, де немає наземного покриття.
За даними SpaceX, супутники V2 використовують нові фазовані антени та спеціалізовані чипи, що дозволяє формувати тисячі променів зв'язку одночасно та забезпечити приблизно у 20 разів більшу пропускну здатність порівняно з першим поколінням.
У більшості умов сервіс має забезпечити повноцінне 5G-покриття з якістю, близькою до наземних мереж. Користувачі зможуть безперервно переходити між супутниковим і звичайним мобільним зв'язком без втрати з'єднання.
Starlink Mobile позиціонується як доповнення до існуючих мереж операторів, що дозволить забезпечити зв'язок у віддалених регіонах, під час надзвичайних ситуацій або пошкодження інфраструктури. Технологія також може використовуватися екстреними службами та рятувальниками.
Супутники з підтримкою Starlink Mobile запускалися ракетою Falcon 9, а нове покоління планують виводити на орбіту за допомогою Starship. Після запуску вони з'єднуватимуться між собою лазерними каналами для глобального покриття.
также читайте
[02.03.2026]
[02.03.2026]
[02.03.2026]
[27.02.2026]
[27.02.2026]
[26.02.2026]
|
по теме
У Росії з'явиться новий ядерний конкурент
02. 03. 2026 | 18:24
Макрон наказав збільшити кількість ядерних боєголовок у арсеналі Франції, він також пропонує розмістити ядерні ракети в інших країнах НАТО.
Генпрокуратура нарешті дізналася про давно відому схему ухилянтів й ТЦК
02. 03. 2026 | 17:13
«Абонемент» на ухилення від мобілізації видавало в Одесі ГО «Україна − це матір», - повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.
Російські енергокомпанії дорожчають на тлі війни в Ірані
02. 03. 2026 | 12:30
Після початку торгів 2 березня акції російських нафтових компаній, таких як "Газпром", "Лукойл" або "Роснефть", почали стрімко зростати.
Атака на Иран не напугала японскую биржу
02. 03. 2026 | 12:24
Рынки в Японии, которые первыми в мире открылись сегодня после ударов США и Израиля по Ирану, удивительно вяло отреагировали на случившееся. Вчера источники на Токийской фондовой бирже предсказывали, что котировки могут упасть примерно на 1000 пунктов с достигнутых на прошлой неделе рекордно высоких уровней. На деле все оказалось еще менее драматично – главный индекс Никкэй, отражающий курсы акции 225 ведущих компаний Японии, ушел вниз всего на 793 пункта.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»