Хихикомори угрожающе стареют
25 февраля 2026 | 09:31
В Японии опасно стареют «хикикомори», как здесь именуют загадочных добровольных отшельников, которые запираются дома, отказываются ходить на учебу и работу, сутками напролет дуются в компьютерные игры, ни с кем не общаются и живут за счет родителей.
До сих пор такие люди, боящиеся любых контактов с обществом, как правило, ассоциировались с молодежью. Классический образ «хикикомори» - это странный юноша школьного или университетского возраста, который наедине с ноутбуком наглухо закрывается в своей комнате, а от родителей требует ставить ему поднос с обедом перед дверью, не желая с ними особо разговаривать. Однако привычные представления о возрасте чудаков-отшельников опровергают данные опроса, проведенного Общенациональным советом семей «хикикомори» – есть в Японии и такая организация. Оказалось, что социальные службы органов местного самоуправления по всей стране больше всего имеют теперь дело с запросами о судьбах отшельников в возрасте от 40 до 50 лет. Речь идет в основном о просьбах их родственников оказать психологическую поддержку, хоть как-то помочь в общественной интеграции, в устройстве на какую-то работу и т.д. Кстати, на втором месте по численности в семействе «хикикомори» - люди в категории «от 30 до 40». На третьем – те, кому уже круто «за пятьдесят». Иными словами, эти чудаки стареют и буквально в ближайшее время могут превратиться в некоторую общественную проблему. Дело в том, что родители, у которых они сидят на шее, стареют, как вы понимаете, еще больше и вскоре потеряют трудоспособность или вовсе перейдут в мир иной. И тогда стране придется что-то делать с людьми, которые не желают ни с кем общаться, но привыкли, что кто-то за ними ухаживает. По прикидкам социологов, настоящими 100-процентными представителями этой категории жителей страны могут считаться примерно 700 тысяч человек. И еще где-то полтора миллиона граждан Японии ведут образ жизни, довольно близкий к фирменному стилю «хикикомори».
