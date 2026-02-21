|
Податківець-мільйонер вкрав гектар пляжу в Києві
21 февраля 2026 | 09:30
Поліція розслідує справу № 42025102100000049 від 13.03.2025 про те, як фірма «ГАЛІОН ЛТД ПЛЮС» намалювала в реєстрі власності два віртуальні будиночки 156,5 кв.м та 109,2 кв. м за адресою Набережно-Корчуватська, 37, на цій підставі звернулася в Київраду за відводом 1 гектара зеленої зони та пляжу (кадастровий номер 8000000000:90:019:0149)
Сюжет не новий, але звертає на себе увагу дивовижна зухвалість. Зазвичай аферисти користуються зітцами-номіналами. А тут фірма «ГАЛІОН ЛТД ПЛЮС» оформлена на реальну мільйонершу –Крамаренко Анну Віталіївну (1990рн) її чоловік широко відомий у вузьких колах податківців-мільйонерів Крамаренко Олександр Олександрович (1983рн) Не дивно що Київрада пішла йому на зустріч Крамаренко партнер недосекретаря Київради Бондаренка, та екс-секретаря Прокопіва, які ще в 2018 році нарізали Крамаренкові сусідній пляж – 0,6 га (8000000000:90:019:0129) на тій підставі що в його фірми «РК Галера» там намалювався дебаркадер апетит приходить під час їжі. ТГК Bond news
