ТЕМА

З'явилася дієва схема для ухилянтів

19 февраля 2026 | 20:14

Чоловік змінив стать на жіночу, щоб не бути мобілізованим та отримав новий паспорт.


Через суд домігся виключення з військового обліку  — ТЦК зобов’язали зняти нову громадянку з реєстру у Харкові ТЦК спершу відмовився знімати його з обліку без ВЛК, але суд визнав відмову незаконною та зобов’язав виключити з реєстру, бо жінки у нас служать лише добровільно

