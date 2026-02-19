З'явилася дієва схема для ухилянтів

19 февраля 2026 | 20:14

Чоловік змінив стать на жіночу, щоб не бути мобілізованим та отримав новий паспорт.

Через суд домігся виключення з військового обліку — ТЦК зобов’язали зняти нову громадянку з реєстру у Харкові ТЦК спершу відмовився знімати його з обліку без ВЛК, але суд визнав відмову незаконною та зобов’язав виключити з реєстру, бо жінки у нас служать лише добровільно



Комментировать статью Автор * : Текст * :

Доступно для ввода 800 символов Проверка * :