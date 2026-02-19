Шпигель огласил свою версию подрыва "Северных потоков"

19 февраля 2026 | 18:36

ЦРУ знало о планах подрыва "Северных потоков" на ранней стадии их разработки, утверждает Der Spiegel

По информации издания, идея устроить диверсию на подводных газопроводах появилась в Киеве весной 2022 года - в этом контексте упоминается 5-е управление СБУ. Источники Der Spiegel утверждают, что операцию одобрил тогдашний главком ВСУ Валерий Залужный, однако президента Украины Владимира Зеленского об этом не проинформировали. В последующие месяцы план диверсии разрабатывался, параллельно постоянно проводились встречи с американцами для обмена информацией о готовящейся операции, пишет немецкое издание. "Они сказали нашим ребятам: это хорошо, это подходит", - рассказал источник Der Spiegel, знакомый с ходом переговоров. По его словам, уже на второй встрече представители ЦРУ сказали: "Делайте это". Более того, у украинской стороны якобы сложилось впечатление, что США могут помочь с финансированием операции. Впоследствии американцы изменили свое мнение и предупредили украинцев о недопустимости осуществления этого плана, но безрезультатно, сообщил источник Der Spiegel. "Возможно, американские агенты хотели только собрать как можно больше информации во время своих бесед с диверсантами в Киеве, и поэтому создалось впечатление, что они поддерживают операцию. Возможно, прошло некоторое время, прежде чем о планах украинцев узнали лица, принимающие решения в США - и оказались не в восторге от этой идеи", - пишет Der Spiegel. ЦРУ отказалось комментировать эту информацию по запросу немецкого журнала, заявив, что приведенные журналистами сведения "крайне неточны" и "не должны рассматриваться как фактическая информация". Однако в Der Spiegel все же решили обнародовать сведения, полученные от своих украинских источников - потому что "редакция знает их много лет, и их данные до сих пор подтверждались", говорится в публикации.



