|
Лайки від померлих стануть реальністю.
12 февраля 2026 | 15:02
Meta запатентувала AI, який продовжить ваше життя у соцмережах після смерті.
Компанія Meta отримала патент на штучний інтелект, здатний керувати обліковими записами користувачів після їх смерті, імітуючи лайки, коментарі і навіть відповіді на повідомлення.
также читайте
[01.02.2026]
[29.01.2026]
[29.01.2026]
[29.01.2026]
[29.01.2026]
|
по теме
Северокорейский диктатор кажется определился с приемником
12. 02. 2026 | 12:19
Україна почала планувати проведення президентських виборів і референдуму, - FT
11. 02. 2026 | 08:55
Українці завезли до хат потужність, що дорівнює АЕС
11. 02. 2026 | 08:21
Станом на кінець січня 2026 року сумарна потужність зарядних станцій, встановлених у будинках та офісах українців, сягнула понад 3 ГВт. Це фактично дорівнює генерації Південноукраїнської атомної електростанції.
Росіяни отримали частку Укрправди
06. 02. 2026 | 17:03
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»