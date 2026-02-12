ТЕМА

Лайки від померлих стануть реальністю.

12 февраля 2026 | 15:02

Meta запатентувала AI, який продовжить ваше життя у соцмережах після смерті.


Компанія Meta отримала патент на штучний інтелект, здатний керувати обліковими записами користувачів після їх смерті, імітуючи лайки, коментарі і навіть відповіді на повідомлення.

