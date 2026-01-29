ТЕМА

На столичній Троєщині теплішає

29 января 2026 | 19:44

29 січня протягом дня в Києві на Троєщині підключили до опалення перших понад 100 будинків.


Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

За його словами, без тепла в столиці наразі 454 житлових будинки. Більшість із них — на Троєщині.



