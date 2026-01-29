На столичній Троєщині теплішає

© фото:

Дочка екс-прем'єр міністра України Юлії Тимошенко Євгенія, її наречений англійський рок-співак Шон Карр, Олександр та Юлія Тимошенко перед весільною церемонією у Видубецькому чоловічому монастирі у Києві в неділю, 2 жовтня 2005 р. Весілля правив архімандрит монастиря Себастьян. В суботу, 1 жовтня 2005 р. шлюб між Євгенією Тимошенко та Шоном Карром був зареєстрований в одному із РАГСів Києва. Євгенія взяла прізвище Карр. Весілля, яке відбувається у Києві в Кристалл-паласі, є закритим для сторонніх. Фото Олександра Синиці / УНІАН