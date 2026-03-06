ТЕМА

Генерала украинских спецслужб в отставке задержали в Венгрии

06 марта 2026 | 13:24

Его и еще шестерых украинцев подозревают в отмывании денег. Так, 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 кг золота планировалось перевезти из Австрии на Украину.


Сийярто чуть позже заявил, что с начала года через Венгрию на Украину перевезли уже 900 миллионов долларов , 420 миллионов евро и 146 кг золота. Венгрия потребовала от Украины объяснений, а пока проводит собственное расследование. РИА Новости

