|
Генерала украинских спецслужб в отставке задержали в Венгрии
06 марта 2026 | 13:24
Его и еще шестерых украинцев подозревают в отмывании денег. Так, 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 кг золота планировалось перевезти из Австрии на Украину.
Сийярто чуть позже заявил, что с начала года через Венгрию на Украину перевезли уже 900 миллионов долларов , 420 миллионов евро и 146 кг золота. Венгрия потребовала от Украины объяснений, а пока проводит собственное расследование. РИА Новости
также читайте
[05.03.2026]
[04.03.2026]
[03.03.2026]
[03.03.2026]
[02.03.2026]
|
по теме
На росэстраде новые строгости
06. 03. 2026 | 10:26
Орбан наносить контрудар
06. 03. 2026 | 07:53
«Сьогодні в Будапешті угорська влада захопила в заручники сімох громадян України», - Сибіга повідомив про захоплення інкасаторських авто в Угорщині.
ЄС: спочатку реформи - потім членство
05. 03. 2026 | 17:24
Країни ЄС заблокували прискорений вступ України до Євросоюзу у 2027 році, — Politico.
Орбана обуял воинственній дух
05. 03. 2026 | 16:25
В убийстве банкира Адарича подозревают его сына
05. 03. 2026 | 11:47
В Барселоне был задержан Игорь Адарич — 34-летний сын украинского банкира Александра Адарича, который в прошлом месяце выпал из окна дома в Милане. Следователи предполагают, что мужчина заманил отца в дом, чтобы заставить его перечислить большую сумму средств.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»